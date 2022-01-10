Gaffur'a iki acı birden tattıracak! Yas ve elemin eksik olmadığı Çukurova'dan ayrılık haberi geldi!

4. sezonuyla ekranları kasıp kavuran yapan Bir Zamanlar Çukurova'da Eylül ve Ekim aylarında toplamda 3 bomba ayrılık yaşanmıştı. İzleyiciler tarafından her bölümü merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da çiftliğin en önemli yüzlerinden olan iki isim daha veda ediyor. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Selin Genç (Gülten) ve Selin Yeninci (Saniye) diziye veda eden isimlerden olacak. Bu hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. İki ünlü oyuncunun projeye ne zaman veda edeceği merak edilirken seyirciler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.

İKİ AYRILIK DAHA!

Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.