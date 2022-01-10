Yargı 16. bölüm fragmanı: Bam teline dokunuyor! Ceylin büyük bir dillemmanın kıyısına düşecek!

Ilgaz, bu karara çok sinirlenir ve Ceylin'i kendi odasına götürür. Ceylin şoktadır ve ağlamaktadır. Onu bu durumu Ilgaz'ın yüreğini parçalar. Sözleriyle destek olan Ilgaz, Ceylin'e onu sevdiğini söyler. Ceylin bir an şoktan çıkar ve Ilgaz'a sarılır.