Yargı 16. bölüm fragmanı: Bam teline dokunuyor! Ceylin büyük bir dillemmanın kıyısına düşecek!

Ilgaz'ın Ceylin'in yaşadıklarından dolayı üzülmesini istemediği Yargı dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan katlanırken Ceylin'in cezaevinden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde Ilgaz, cezaevine gidecek olan Ceylin'e sevdiğini söyleyerek güç vermeye çalıştı. Metin, Ceylin'in cezaevine götürüldüğünü duyunca oğlu Ilgaz'ın odasına geldi. Oğlunun durumu kendisini çok üzer ve ona deliller ışığında Ceylin'in katil olma ihtimalini hatırlattı. Öte yandan Ilgaz, Ceylin için mesleğinden istifa etti. Şimdi izleyiciler heyecanla Yargı 16. bölüm fragmanına odaklandı.
CEYLİN CEZAEVİNDE!
Ilgaz, cezaevine gidecek olan Ceylin'e sevdiğini söyleyerek güç veriyor. Ceylin, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gitmektedir. Cezaevi aracının arızalanması üzerine Pars savcı, adliye nezarethanesine götürülmesini emreder.
Ilgaz, bu karara çok sinirlenir ve Ceylin'i kendi odasına götürür. Ceylin şoktadır ve ağlamaktadır. Onu bu durumu Ilgaz'ın yüreğini parçalar. Sözleriyle destek olan Ilgaz, Ceylin'e onu sevdiğini söyler. Ceylin bir an şoktan çıkar ve Ilgaz'a sarılır.
Ilgaz, babası Metin ile Ceylin hakkında duygusal bir konuşma yapıyor. Metin, Ceylin'in cezaevine götürüldüğünü duyunca oğlu Ilgaz'ın odasına gelir. Oğlunun durumu kendisini çok üzer ve ona deliller ışığında Ceylin'in katil olma ihtimalini hatırlatır. Ilgaz ise, babasını saygıyla dinler. Sonrasında katil de olsa yanında olacağını kesin bir dille babasına söyler.