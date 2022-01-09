Seren Serengil ne ameliyatı geçirdi, hastalığı ne? Seren Serengil öldü mü? Acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

SEREN SERENGİL ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NE?

Zayıflama ameliyatı olduktan dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğunu açıklamıştı. Hafta içi her gün Söylemezsem Olmaz programını sunan Seren Serengil, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve ameliyat olduğunu açıkladı.

Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda köpeklerini gezdirirken sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ve arkadaşı Arto ile objektiflere yansıdı.

''ÖLÜMDEN DÖNDÜM''

Son durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, ''Ölümden döndüm biliyorsunuz ki çok zor günler geçirdim. Bugün tartıldım 1.5 kilo almışım. Bu benim çok güzel bir adım. Şu an sokaklarda yürüyor olmam bile mucize. Şimdi hatta kebap yedik'' ifadelerini kullandı.

Doktorlarından olumlu dönüşler aldığını söyleyen Serengil, ''Artık fenalaşıp bayılmıyorum. Artık kaç kiloda olduğumun hiç bir önemi yok sağlığım geri gelsin gerisi teferruat. En azından 55 kiloyu görsem çok mutlu olacağım. Bütün güzeller şanslı, bütün güzeller mutlu diye bir şey yok. Hep güzel görünmek için bu çabalara giriyoruz maalesef'' dedi.

'Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile evlilik düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine araya giren Arto, ''Ben bir tek taş yüzük alırsam bu evlilik olur. Seren'in zenginlikle veya lüks hediyeyle derdi yok" dedi.