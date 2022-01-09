Seren Serengil ne ameliyatı geçirdi, hastalığı ne? Seren Serengil öldü mü? Acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında son dakika gelişmeler merak ediliyor. Seren Serengil öldü mü? Seren Serengil ne ameliyatı geçirdi, hastalığı ne? soruları gündeme geldi. Serengil'in yakın arkadaşı bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü sunucu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...
Seren Serengil 23 yıldır danışmanlığını yapan arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Aldığı ani ölümüyle yıkılan ünlü sunucu yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"
Kendi nikahında şahitlik yapan arkadaşı Hakan'ı kaybeden Serengil, "İnanamıyorum ya haksızlık bu niye hep iyi insanlar? Korkunç, tarifsiz üzüldüğüm bir haber aldım şimdi. Canım Ebru'mun hayat arkadaşı, canı, hepimizin canı Hakan'ımız bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucundan aramızdan ayrıldı. Acımız o kadar büyük ki... Ebru'm da gitti onunla beraber nasıl yaşanır bilmiyorum" dedi.
SEREN SERENGİL ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NE?
Zayıflama ameliyatı olduktan dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğunu açıklamıştı. Hafta içi her gün Söylemezsem Olmaz programını sunan Seren Serengil, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve ameliyat olduğunu açıkladı.
Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda köpeklerini gezdirirken sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ve arkadaşı Arto ile objektiflere yansıdı.
''ÖLÜMDEN DÖNDÜM''
Son durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, ''Ölümden döndüm biliyorsunuz ki çok zor günler geçirdim. Bugün tartıldım 1.5 kilo almışım. Bu benim çok güzel bir adım. Şu an sokaklarda yürüyor olmam bile mucize. Şimdi hatta kebap yedik'' ifadelerini kullandı.
Doktorlarından olumlu dönüşler aldığını söyleyen Serengil, ''Artık fenalaşıp bayılmıyorum. Artık kaç kiloda olduğumun hiç bir önemi yok sağlığım geri gelsin gerisi teferruat. En azından 55 kiloyu görsem çok mutlu olacağım. Bütün güzeller şanslı, bütün güzeller mutlu diye bir şey yok. Hep güzel görünmek için bu çabalara giriyoruz maalesef'' dedi.
'Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile evlilik düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine araya giren Arto, ''Ben bir tek taş yüzük alırsam bu evlilik olur. Seren'in zenginlikle veya lüks hediyeyle derdi yok" dedi.