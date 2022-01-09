Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal ve Aybüke Pusat'ın başrol oynadığı Söz dizisi yeniden başladı sevenlerine müjde! Timin gözü kara askeri...

"Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir" diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Mücahit Serdengeçti/Keşanlı (Görkem Sevindik)

Keşanlı, dizinin meşhur karakterlerinden biri. Timde lakaplarıyla anılan karakterlerden biri olan Mücahit, Üstçavuş rütbesinde. Timin en deli dolu karakterlerinden biri. Operasyonlarda en önde olmaktan çekinmeyen Keşanlı, dizinin aksiyon sahnelerinde de önemli bir rol kazanıyor.

Söz Keşanlı karakteri, Görkem Sevindik'in daha geniş kitlelere hitap etmesini sağladı. Başarılı oyuncu kariyerine sinemada ve televizyonda çeşitli yapımlarla devam ediyor.

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Hastane zinciri olan zengin bir ailenin güzel kızı olan Bahar, bir doktor. Zenginliğin içine doğmasına rağmen mütevazı olan ve herkese yardım eli uzatan Doktor Bahar'ın asıl hikayesi İstanbul'dan uzaklaşmasıyla başlıyor. Bahar'ın yaşadıkları onu bambaşka birine dönüştürüyor.

İçsel yolculuğu ile izleyicilere ilham veren Söz Bahar karakterini bu dizi ile yıldızı parlayan Aybüke Pusat canlandırdı. Genç oyuncu Aybüke Pusat kariyerine Netflix için çekilen 50 Metrekare dizisi ile devam ediyor.