Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal ve Aybüke Pusat'ın başrol oynadığı Söz dizisi yeniden başladı sevenlerine müjde! Timin gözü kara askeri...

Timin gözü kara askeri Keşanlı geri döndü! 2017 yılında başlayan ve Tolga Sarıtaş, Burak Sevinç, Meriç Aral, Aytaç Şaşmaz, Deniz Baysal, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Söz dizisi yeniden başladı. Dizisinin izleyicileri için sevindiren açıklama geldi. Tam 2 yıl boyunca toplamda 84 bölümü çekilen Söz dizisinin yeniden ekranlarda yer edinmeye başladı. İşte detaylar...
SÖZ DİZİSİ YENİDEN EKRANLARA DÖNÜYOR!
Son yılların en beğenilen Türk dizilerinden Söz yeniden başlıyor. Bir özel kuvvetler birliğinin başına gelenlerin anlatıldığı dizi Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının desteği ile çekilmişti.
Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda yaşanan terör olaylarının ele alındığı sevilen dizi Türkiye'nin en büyük prodüksiyona sahip asker yapımı dizisidir. Hayranları gelen güzel haberi duyunca havalara uçtu.
Diziyi yeniden izlemek isteyenler ya da hiç izlememiş olanlar ilk defa izleme fırsatı bulacak.
HAFTA İÇİ HER GÜN....
Söz dizisi, artık hafta içi her gün saat 16.00'da tekrar bölümleriyle Star TV'de yayınlanacak.
SÖZ DİZİSİNİN KONUSU
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.