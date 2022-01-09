Asuman Dabak kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Asuman Dabak kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Tatlı Hayat dizisindeki "Menekşe" rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.

2007 yılında yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirdi. Hastalığı sebebiyle oyuncu "taşıyıcı anne"lik için yasal yolların açılmasını istiyor. Ekim 2006'da profesyonel oyuncu kimliğini tiyatro yöneticiliği ile birleştiren Asuman Dabak ilk prodüksiyonunda 2007 Afife Tiyatro Ödülleri ve 7. Lions Tiyatro Ödülleri olmak üzere tiyatrosuna iki ayrı ödül kazandırdı. Asuman Dabak, 2014 yılının Aralık ayında "Ezra' adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, Yusuf Çim, İsmail Filiz, Zeynep Koltuk, Doğukan Polat, Serkan Şenalp, Nurana Bagieva ile birlikte oynadı. Asuman Dabak'ın da rol aldığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" adlı sinema filmi Aralık 2014 ayında filminin çekimleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin başrollerinde Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan, Serhat Özcan, Tuğçe Sarıkaya, Kubilay Güleçoğlu ve Vahdet Çakar yer alacak. Filme konuk olarak Emre Koç, Kemal Erek, Aslı Bankoğlu, Deniz Gönen, Demet Gönen, Asuman Dabak ve Zeynep Dizdar eşlik etti.