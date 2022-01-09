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    • Magazin
    • 09.01.2022 10:34
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    • 09.01.2022 10:36
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    Asuman Dabak kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Asuman Dabak kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

    Asuman Dabak kimdir? Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından her Pazar keyifle izlenen Arda ile Omuz Omuza Kanal D’de yayınlanıyor ve her hafta farklı konuklarla ekrana geliyor. Dizilerden tanınan başarılı oyuncu Asuman Dabak bugün Arda Türkmen ile birlikte "Yeşil Ravioli" yapmaya çalışacak ve bu esnada eğlenceli anlar da yaşanacak. İzleyiciler oyuncunun hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Peki Arda ile Omuz Omuza konuğu Asuman Dabak kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

    takvim.com.tr
    Asuman Dabak kimdir?

    Asuman Dabak kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Asuman Dabak kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her hafta farklı bir oyuncu ile yemek yapan ve ünlülerin de lezzetleri yapmaya çalıştığı program her Pazar izleyiciler tarafından keyifle izleniyor. Başarılı oyuncu Asuman Dabak'ın hayatına dair tüm bilgiler merak konusu oldu ve haberimizde yer alıyor.

    ARDA İLE OMUZ OMUZA KONUĞU ASUMAN DABAK KİMDİR?

    Asuman Dabak 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı.

    Tatlı Hayat dizisindeki "Menekşe" rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.

    2007 yılında yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirdi. Hastalığı sebebiyle oyuncu "taşıyıcı anne"lik için yasal yolların açılmasını istiyor. Ekim 2006'da profesyonel oyuncu kimliğini tiyatro yöneticiliği ile birleştiren Asuman Dabak ilk prodüksiyonunda 2007 Afife Tiyatro Ödülleri ve 7. Lions Tiyatro Ödülleri olmak üzere tiyatrosuna iki ayrı ödül kazandırdı. Asuman Dabak, 2014 yılının Aralık ayında "Ezra' adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, Yusuf Çim, İsmail Filiz, Zeynep Koltuk, Doğukan Polat, Serkan Şenalp, Nurana Bagieva ile birlikte oynadı. Asuman Dabak'ın da rol aldığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" adlı sinema filmi Aralık 2014 ayında filminin çekimleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin başrollerinde Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan, Serhat Özcan, Tuğçe Sarıkaya, Kubilay Güleçoğlu ve Vahdet Çakar yer alacak. Filme konuk olarak Emre Koç, Kemal Erek, Aslı Bankoğlu, Deniz Gönen, Demet Gönen, Asuman Dabak ve Zeynep Dizdar eşlik etti.

        2007 yılında çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlendi. Dabak'ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştı. 24 Mart 2014 tarihinde boşandılar. 2018 yılında yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci'nin kaleme aldığı Ege'nin Hamsisi adlı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.

        Bir evlilik yapan Dabak çocukluk aşkı avukat Ümit Birsel ile 2005 yılında evlenip 2014 yılında boşandı. Oyuncunun Tuğberk Dabak adında bir erkek evladı var.
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        Haberler Magazin Asuman Dabak kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Asuman Dabak kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
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