Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı: Kalp yumuşatma operasyonunu başlatıyor! Oyunumuz var a dostlar!

Yılbaşı arasından sonra yeni bölümüyle milyonlarca seyircisini ağırlayan Gönül Dağı'nda yine gözyaşlarını sel eden sahneler vardı. Ramazan ve Asuman'ın durumu herkesi üzerken "Oyunumuz var a dostlar!" sözleri heyecan uyandırdı. Son bölümde amcaoğulları Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenerek onunla yüzleşmek istedi. Tüm bu gerçeği saklayan Ramazan'dan gerçeği öğrenmek istediler. Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvadı. Bölümün tamamlanmasının hemen akabininde Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı.

GEÇ DE OLSA ÖĞRENDİ

Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar.