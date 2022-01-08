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    • Magazin
    • 09.01.2022 15:55
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    • 09.01.2022 15:56
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    Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı: Kalp yumuşatma operasyonunu başlatıyor! Oyunumuz var a dostlar!

    İç ısıtan duygusal sahneleriyle bir bölümü daha arkasında bırakan Gönül Dağı'nda önemli yüzleşmeler yaşandı. Ramazan ve Asuman'ın barışması ve hemen ardından yaşanan gerilimler tatları kaçırsa da herkesin tüm ümidi bu olayların tatlıya bağlanması oldu. Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başladı ve bu olayı çözmek için harekete geçti. Öte yandan Gedelli'de tiyatro için heyecanlı bekleyiş başlarken oyunun günü yaklaştıkça ahali de bunun bekleyişi giderek arttı. Yine bir bölümü geride bırakan güzel sahnelerin ardından Gönül Dağı 47. bölüm fragmanına odaklanıldı.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı yayınlandı

    Yılbaşı arasından sonra yeni bölümüyle milyonlarca seyircisini ağırlayan Gönül Dağı'nda yine gözyaşlarını sel eden sahneler vardı. Ramazan ve Asuman'ın durumu herkesi üzerken "Oyunumuz var a dostlar!" sözleri heyecan uyandırdı. Son bölümde amcaoğulları Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenerek onunla yüzleşmek istedi. Tüm bu gerçeği saklayan Ramazan'dan gerçeği öğrenmek istediler. Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvadı. Bölümün tamamlanmasının hemen akabininde Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı.

    GEÇ DE OLSA ÖĞRENDİ

    Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar.

    Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvar. Bu yüzleşme amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

    Öte yandan Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Gün geçtikçe daha çok sinirlenen Hacer, Meryem'i kırar.

        Diğer yanda artık Sütçü Çaplin de görüşmelerine sıcak bakmamaktadır. Rıfat ve Meryem bu engelleri aşmayı başarabilecekler midir?

        Gedelli'de tiyatro var! Günşıl'ın yoğun emeğiyle hazırladığı tiyatro oyununun günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Herkesin bir yerinden dahil olduğu bu oyun sahnelenirken neleri beraberinde getirecektir?

        SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler.

            Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir? Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?
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            Haberler Magazin Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı: Kalp yumuşatma operasyonunu başlatıyor! Oyunumuz var a dostlar!
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