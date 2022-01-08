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    • Magazin
    • 08.01.2022 17:23
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    • 08.01.2022 17:23
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    Survivor Ayşe'yi tutabilene aşk olsun 'ay imdat fenalaştım' Survivor All-Star 2022'ye az kala Ayşe Yüksel minisiyle ateş açtı

    Survivor All-Star 2022'nin başlamasına az bir süre kala Survivor 2021 yarışmacışarı adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Onlardan biri de Ayşe Yüksel. Genç yarışmacı, yarıştığı süre boyunca hem performansı hem de girdiği tartışmalarla çok konuşulmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları olay yaratan Ayşe Yüksel yine yaptı yapacağını. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel şu sıralar sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Ayşe Yüksel'in son paylaşımı yine olay yarattı.

    Survivor Ayşe’yi tutabilene aşk olsun

    Survivor Ayşe'yi tutabilene aşk olsun 'ay imdat fenalaştım' Survivor All-Star 2022'ye az kala Ayşe Yüksel minisiyle ateş açtı.. Survivor 2021'nin en çok konuşulan, en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Ayşe Yüksel, şimdilerde Instagram'da çok aktif. Her paylaşımı farklı bir olay yaratan genç yarışmacının tercihi bu kez süper mini ve kırmızı ruj oldu. Ayşe Yüksel pozlarını paylaşmasının üzerinden çok geçmeden binlerce beğeni ve yorum da geldi. Yüksel geçtiğimiz günlerde değişen tarzı için 'ben değişmedim hala aynıyım' demişti.

    Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve sezonun son kadın yarışmacısı olan Ayşe Yüksel, magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

    Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.

        Yarışma sonrası yaptığı açıklamalar ve değişen giyim tarzı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Yüksel, sosyal medyadan isyan etmişti bir süre önce.

        ''TELEVİZYONA ÇIKTIM DİYE KÖYDEKİ AYŞE'DEN ÇIKMADIM''

        Özel hayatına dair yapılan yorumlar karşısında sessizliği bozan Yüksel, ''Televizyona çıktım diye köydeki Ayşe'den çıkmadım. Görmek istediğinizi değil de gördüğünüzü sevmeyi deneyin. Toplum dayatmalarını hayatıma dayatma çabalarınızı görmezden gelemezdim. Bu hayat benim! Rica ediyorum artık hayatıma müdahale etmeyi bırakın. Ailem de ben de halimizden gayet memnunuz ve mutluyuz'' ifadelerini kullanmıştı.

        Ayşe Yüksel son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Esmer güzeli olarak hafızalara kazınan Ayşe Yüksel saçlarında değişikliğe gitmişti.

            Defalarca bir zamanlar kankası şimdilerde kanlısı olan Aleyna Kalaycıoğlu ile kıyaslanan Ayşe Yüksel bu kez de süper minili pozlarıyla olay yarattı.

            İŞTE OLAY YARATAN O POZLAR

            Ayşe Yüksel'in süper minili kırmızı rujlar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu.

            Yüksel pozlarına 'çok güzelsin ben güzelden anlarım', 'ay imdat fenalaştım', 'her şey mi bu kadar yakışır ya' gibi yorumlar yapıldı.
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            Haberler Magazin Survivor Ayşe'yi tutabilene aşk olsun 'ay imdat fenalaştım' Survivor All-Star 2022'ye az kala Ayşe Yüksel minisiyle ateş açtı
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