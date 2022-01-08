Survivor Ayşe'yi tutabilene aşk olsun 'ay imdat fenalaştım' Survivor All-Star 2022'ye az kala Ayşe Yüksel minisiyle ateş açtı.. Survivor 2021'nin en çok konuşulan, en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Ayşe Yüksel, şimdilerde Instagram'da çok aktif. Her paylaşımı farklı bir olay yaratan genç yarışmacının tercihi bu kez süper mini ve kırmızı ruj oldu. Ayşe Yüksel pozlarını paylaşmasının üzerinden çok geçmeden binlerce beğeni ve yorum da geldi. Yüksel geçtiğimiz günlerde değişen tarzı için 'ben değişmedim hala aynıyım' demişti.