Dolandırıcılıktan tutuklanmışlardı! Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın hakkında flaş karar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti.
Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi.
10 Kasım günü önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.