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    • Magazin
    • 09.01.2022 11:17
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    • 09.01.2022 11:17
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    Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı: Sen kimin vezirisin diyesin hele! Ricat eder gibi yapıp kellesini alacak

    "Sen kimin vezirisin diyesin hele!" sözlerinin dikkat çektiği Kuruluş Osman'da heyecan devam ediyor. Fenomen dizi Kuruluş Osman'da Gündüz ve Osman Bey'in arasında nifak tohumları ekildi. Osman Bey'e karşı duran Vezir Alemşah uç bölgesinde kendi hakimiyetini kurmak için tüm beyleri bir arada topladı ve Gündüz Bey'i de oyununa dahil etti. Ancak Osman Bey önce ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşti, ardından Vezir Alemşah'ı dize getirdi. Yeni pazar yerini denetlemek isteyen Vezir Alemşah, kendi ayağı ile Osman Bey'in ayağına geldi. Osman Bey, kapıda muhafızlar beklerken vezirin boğazına kılıcını dayadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında gözler Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanına çevrildi. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Osman Bey'in Gündüz Bey ile yüzleştiği son bölümde Kayılar uç bölgesindeki düzeni korumaya çalışırken yaşanan gerilimi iyice yükseltti. Osman Bey'in düşmanlarıyla mücadele ettiği Kuruluş Osman 77. bölümünde yaşanan gelişmeler seyirciler tarafından heyecanla izlendi. Son bölümde Vezir Alemşah, Osman Bey'in alplerini kurtarması üzerine küplere binerken, hıncını Şeyh Edebalı'dan çıkarmak isteyerek onu hapse attırdı. Nikola'dan intikam almak isteyen Kosses, Mari ve Turgut Bey'in evlenmesine müsade ederken, düğün toyunun Harmankaya'da kurulmasına karar verildi. İzleyiciler şimdi heyecanla Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanını bekliyor.

    KURULUŞ OSMAN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

    Kuruluş Osman 77. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,39 izlenme oranı ve %26,18 izlenme payı, AB'de %8,50 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı 20+ABC1'de %11,30 izlenme oranı ve %24,45 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

    OSMAN BEY, VEZİR ALEMŞAH'I DİZE GETİRDİ!

    Osman Bey önce ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşti, ardından Vezir Alemşah'ı dize getirdi. Vezir Alemşah, Osman Bey'in alplerini kurtarması üzerine küplere binerken, hıncını Şeyh Edebalı'dan çıkarmak isteyerek onu hapse attırdı. Osman Bey, Tekfur Kosses'le görüşüp vezir ile tekfurların ittifakını boşa çıkaracak planına ortak etti.

    Nikola'dan intikam almak isteyen Kosses, Mari ve Turgut Bey'in evlenmesine müsade ederken, düğün toyunun Harmankaya'da kurulmasına karar verildi.

        İnegöl pazarına baskın yaparak Vezir Alemşah'ın tüm planını bozan Osman Bey, pazarın planladığı gibi Bilecik'e taşınmasını sağladı.

        GÜNDÜZ BEY'LE YÜZLEŞTİ

        Vezir Alemşah, Söğüt halkını tepkisi ile Şeyh Edebalı'yı serbest bırakmak zorunda kalınca Gündüz Bey'in talebini kabul etmiş göründü.

        Kayı Obası'nı gizlice ziyaret eden Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşti ve "Ağabey korkarım sonun emmim gibi olacak" diyerek uyardı. Ardından Vezir Alemşah'tan önce Bilecik Kalesi'ne sızarak planını uygulamaya koydu.

            Yeni pazar yerini denetlemek isteyen Vezir Alemşah, kendi ayağı ile Osman Bey'in ayağına geldi. Osman Bey, kapıda muhafızlar beklerken vezirin boğazına kılıcını dayadı.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı: Sen kimin vezirisin diyesin hele! Ricat eder gibi yapıp kellesini alacak
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