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    • Magazin
    • 08.01.2022 11:46
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    • 08.01.2022 11:46
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    Sevenlerinin gözlü yaşlı voleybolcu Zehra Güneş sırılsıklam aşık! Sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O Ses Türkiye gerçeği...

    Özellikle geçtiğimiz yıl ününe ün kattı Milli voleybolcu Zehra Güneş. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle bir anda parlayan Zehra Güneş hal böyle olunca bir anda magazin sayfalarında da kendisine yer buldu. Kısa bir süre önce O Ses Türkiye gerçeğiyle herkesi şoke eden Zehra Güneş'in merak edilen sevgilisi nihayet ortaya çıktı, yetmedi bir de üstüne ilan-ı aşk geldi. Daha önce basketbolcu Ragıp Berke Atar'la aşk yaşayan Zehra Güneş'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı. İşte haberin detayları...

    Zehra Güneş sırılsıklam aşık!

    Sevenlerinin gözlü yaşlı voleybolcu Zehra Güneş sırılsıklam aşık! Sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O Ses Türkiye gerçeği... 2021 yılının parlayan isimlerinden biri olan Zehra Güneş şu sıralar magazin basınında da kendisine yer buluyor. Olimpiyatlar ile birlikte iyice yıldızını parlatan Zehra Güneş aşk bombasını patlattı. Sevgilisinin kim olduğu merak edilen genç yıldız Zehra Güneş ve sevgilisinden nihayet ilan-ı aşk geldi, ortalık birbirine girdi. İşte haberin detayları...

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkat çeken Zehra Güneş son olarak Vakıfbank ile Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonluğuna ulaşmış ve müthiş bir seneyi geride bırakmıştı.

    OLİMPİYATLARDA PARLADI

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken ve Vakıfbank'ta forma giyen Zehra Güneş, yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor.

        DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

        Genç voleybolcular arasında güzelliği ve başarısı ile dikkatleri üzerine toplayan Zehra Güneş, Vakıfbank şampiyonluğu sonrası sosyal medyadan paylaştığı kare ile gündem olmuştu.

        EREN DİŞLİ İLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

        Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan ve paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları güçlendiren voleybolcu dün akşam katıldığı galada ilişkilerini açıkça paylaşmış oldu.

        NALAN FİLMİNİN GALASI YAPILDI

        Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin başrollerinde olduğu 'Nalan' filminin galası yapıldı. Filmde Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci dışında, Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar gibi isimler boy gösteriyor.

            Filmin yapımcısı Eren Dişli de geceye aşk yaşadıkları konuşulan VakıfBank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş ile birlikte katılarak iddiaları doğruladı.

            Katıldığı bir programda "Sevgilin var mı" sorusuna "hayır kullanmıyorum" yanıtını veren Zehra Güneş'in hayatında biri olup olmadığı sevenleri tarafından merak ediliyordu.

            A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş'in 17 yaşında O Ses Türkiye'ye katıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Yıllar önce O Ses Türkiye'ye arkadaşını desteklemek için konuk olan Zehra Güneş, jüri üyelerine henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince stüdyoda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

                Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek "Saadet'i göremiyoruz" demişti.

                O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, jüri üyelerinden "İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin" yorumu gelmişti.

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                Haberler Magazin Sevenlerinin gözlü yaşlı voleybolcu Zehra Güneş sırılsıklam aşık! Sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O Ses Türkiye gerçeği...
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