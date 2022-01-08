Sevenlerinin gözlü yaşlı voleybolcu Zehra Güneş sırılsıklam aşık! Sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O Ses Türkiye gerçeği... 2021 yılının parlayan isimlerinden biri olan Zehra Güneş şu sıralar magazin basınında da kendisine yer buluyor. Olimpiyatlar ile birlikte iyice yıldızını parlatan Zehra Güneş aşk bombasını patlattı. Sevgilisinin kim olduğu merak edilen genç yıldız Zehra Güneş ve sevgilisinden nihayet ilan-ı aşk geldi, ortalık birbirine girdi. İşte haberin detayları...