Aba altından sopa gösterdi! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı: Tansiyonu yükseltecek tezgahı kuruyor

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova'da Haminne, Züleyha'ya Betül'ün onu öldürmeye çalıştığını anlattı. Vurulma olayının arkasında başka birisi olduğunu düşünen Hakan Gümüşoğlu her şeyi tüm derinliğine kadar araştırmaya karar verdi. Şermin ve Betül başlarına gelenlerden ötürü ne yapacağına karar veremezken soluğu gizli gizli gittikleri bir lüks mekanda aldı. Öte yandan Hakan kardeşi Hülya Gümüşoğlu'nun cenazesine katılsa da defnedilişini uzaktan izlemeyi tercih etti. Dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak ve Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı heyecan giderek arttı.

ZÜLEYHA, ŞERMİN VE BETÜL'Ü KONAKTA BARINDIRMIYOR

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar.