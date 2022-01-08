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    • Magazin
    • 08.01.2022 15:49
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    • 08.01.2022 15:50
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    Aba altından sopa gösterdi! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı: Tansiyonu yükseltecek tezgahı kuruyor

    Haminne'nin "Betül beni öldürmeye çalıştı" sözlerinin son bölümüne damgasını vurmayı başardığı Bir Zamanlar Çukurova'da 120. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı. Herkesin arkasından iş çevrilen Betül'ün planları ayağına dolanıyor. Züleyha, Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyerek onlara çok hak edecekleri bir ceza verdi ve ikisini birden kapının önüne koydu. Yaşadıklarının ardından büyük bir şok geçiren ikili soluğu başka bir mekanda aldı. Hakan Gümüşoğlu, aldığı vefat haberiyle sarsıldı. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova'da Haminne, Züleyha'ya Betül'ün onu öldürmeye çalıştığını anlattı. Vurulma olayının arkasında başka birisi olduğunu düşünen Hakan Gümüşoğlu her şeyi tüm derinliğine kadar araştırmaya karar verdi. Şermin ve Betül başlarına gelenlerden ötürü ne yapacağına karar veremezken soluğu gizli gizli gittikleri bir lüks mekanda aldı. Öte yandan Hakan kardeşi Hülya Gümüşoğlu'nun cenazesine katılsa da defnedilişini uzaktan izlemeyi tercih etti. Dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak ve Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı heyecan giderek arttı.

    ZÜLEYHA, ŞERMİN VE BETÜL'Ü KONAKTA BARINDIRMIYOR

    Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar.

    HAKAN, CEZAEVİNDE MAHMUT'LA YÜZLEŞİYOR

    Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır.

    Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

        ZÜLEYHA, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN İZİNDE

        Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder.

        Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

        ZÜLEYHA VE HAKAN'IN İLİŞKİSİ CİDDİLEŞİYOR

        Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir.
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            Haberler Magazin Aba altından sopa gösterdi! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı: Tansiyonu yükseltecek tezgahı kuruyor
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