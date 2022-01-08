Ekranlara yeni bir ses, yeni bir soluk geliyor. Osman Sınav imzası taşıyan Yalnız Kurt'un 3. tanıtımı geçen yılın son gününde atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. atv ekranlarında Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayıyor. Dizinin yapımcısı Kurtlar Vadisi, Deli Yürek gibi önemli işlere imza atan Osman Sınav. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken yeni katılacak isimler dikkatleri üzerine çekecek.

YAKIN TARİHE IŞIK TUTACAK

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt"un yeni tanıtımı yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.