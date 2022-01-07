Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.01.2022 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 10:41
    ABONE OL

    Ve aşk bombası açıklığa kavuştu Masterchef'ten elenir elenmez paylaştı! Dilara Başaran ve Sergen Özen sevgili deniyordu sonunda...

    Masterchef 2021 sezonu yemeklerden ve yeteneklerden çok magazinel konularla gündeme geldi sıkça. Önce Danilo Zanna ile Pelin Zaman'ın aşk yaşadığı iddiaları sonrasında Pelin Zaman'ın Hasan Biltekin ile adının anılması derken son olarak da Sergen Özen ile Dilara Başaran bombası patlamıştı. Masterchef'in final dörtlüsünün belirlendiği akşam 5. olarak yarışmaya veda eden Dilara Başaran oldu ve Sergen Özen-Dilara Başaran sevdililer iddiası netliğe kavuştu. Dilara'nın vedasının ardından Sergen Özen yaptığı paylaşımla her şeyi netleştirmiş oldu.

    Ve aşk bombası açıklığa kavuştu

    Ve aşk bombası açıklığa kavuştu Masterchef'ten elenir elenmez paylaştı! Dilara Başaran ve Sergen Özen sevgili deniyordu sonunda... Masterchef'in çok konuşulan iki ismi Sergen Özen ile Dilara Başaran hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı bir süre önce. Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın sevgili oldukları, ilişkilerini gizli tuttukları söyleniyordu. Her ikisi de Tekirdağlı olan ve aynı liseden mezun oldukları bilinen Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın aşk yaşadığına dair kesin bir kanıt ise yoktu. Ta ki Dilara elenip, Sergen onun hakkında bir paylaşım yapana kadar.

    Masterchef'in iki genç yarışmacısı Dilara Başaran ile Sergen Özen hakkında gizli aşk yaşıyorlar iddiası ortaya atılmıştı kısa bir süre önce. Ancak her ikisinden de net bir açıklama gelmemişti. Her ikisi de Tekirdağlı olan yarışmacıların aynı zamanda aynı liseden mezun oldukları biliniyordu.

    MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Sergen Özen, Dilara Başaran'a veda ettiği paylaşımıyla, aşk iddialarına son noktayı koydu.

        MasterChef Türkiye yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası, duyanları şaşkına çevirmişti. Sergen Özen, yarışmadan elenen Dilara Başaran'a veda ettiği paylaşımıyla, iddiaların asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

        TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef Türkiye, final bölümüne doğru adım adım ilerliyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde, MasterChef Türkiye hayalleri sonlanan isim Dilara Başaran oldu.

        ''KARDEŞİM GİBİYDİN''

        MasterChef yarışmacıları, Instagram hesaplarından, Dilara Başaran'a veda eden paylaşımlarda bulundular. Dilara Başaran'a sosyal medya hesabından veda eden isimler arasında, geçtiğimiz haftalarda adı Başaran ile aşk dedikodularına karışan Sergen Özen de vardı.

            Sergen Özen, Dilara Başaran'a veda ettiği paylaşımında ''Yolun açık olsun. Kardeşim gibiydin. İyi bir insan olduğunu herkes çok iyi biliyor. Her şey gönlünce olsun'' ifadelerini kullandı. Sergen Özen'in ''Kardeşim gibiydin'' cümlesi, gündemi sarsan aşk iddialarının asılsız olduğunu ortaya koydu.

            SERGEN ÖZEN KİMDİR?

            1996 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Sergen Özen, Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde eğitim aldı. Ardından Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık bölümünü bitirdi. Kariyerinin başında çeşitli işletmelerde çalışan Sergen Özen, sonrasında köfteci dükkanı açarak, kendi işinin başına geçti. Özen, 2020 yılında da MasterChef Türkiye'ye katılmış ancak yemeğine sos eklemediği için elenmişti.

            DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

            1997 yılında İstanbul'da doğan Dilara Başaran, mesleğe henüz 15 yaşındayken başladı. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, Turizm Otelcilik Lisesi'ni bitirdi. Ardından üniversitede Turizm Otel İşletmeciliği okudu. Yurt dışında birçok restoranın mutfağında çalıştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kazakistan cephesinde küresel akıl oyunları...
            Haberler Magazin Ve aşk bombası açıklığa kavuştu Masterchef'ten elenir elenmez paylaştı! Dilara Başaran ve Sergen Özen sevgili deniyordu sonunda...
                SON DAKİKA