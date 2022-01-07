Ve aşk bombası açıklığa kavuştu Masterchef'ten elenir elenmez paylaştı! Dilara Başaran ve Sergen Özen sevgili deniyordu sonunda... Masterchef'in çok konuşulan iki ismi Sergen Özen ile Dilara Başaran hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı bir süre önce. Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın sevgili oldukları, ilişkilerini gizli tuttukları söyleniyordu. Her ikisi de Tekirdağlı olan ve aynı liseden mezun oldukları bilinen Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın aşk yaşadığına dair kesin bir kanıt ise yoktu. Ta ki Dilara elenip, Sergen onun hakkında bir paylaşım yapana kadar.
Masterchef'in iki genç yarışmacısı Dilara Başaran ile Sergen Özen hakkında gizli aşk yaşıyorlar iddiası ortaya atılmıştı kısa bir süre önce. Ancak her ikisinden de net bir açıklama gelmemişti. Her ikisi de Tekirdağlı olan yarışmacıların aynı zamanda aynı liseden mezun oldukları biliniyordu.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Sergen Özen, Dilara Başaran'a veda ettiği paylaşımıyla, aşk iddialarına son noktayı koydu.