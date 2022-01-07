Ve aşk bombası açıklığa kavuştu Masterchef'ten elenir elenmez paylaştı! Dilara Başaran ve Sergen Özen sevgili deniyordu sonunda... Masterchef'in çok konuşulan iki ismi Sergen Özen ile Dilara Başaran hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı bir süre önce. Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın sevgili oldukları, ilişkilerini gizli tuttukları söyleniyordu. Her ikisi de Tekirdağlı olan ve aynı liseden mezun oldukları bilinen Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın aşk yaşadığına dair kesin bir kanıt ise yoktu. Ta ki Dilara elenip, Sergen onun hakkında bir paylaşım yapana kadar.