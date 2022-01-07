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    • Magazin
    • 07.01.2022 12:47
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    • 07.01.2022 12:47
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    Mangalda kül bırakmıyor! Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı: Emel ecelin pençesine düşecek!

    25 Aralık 2021 Cumartesi günü 34. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisinde Tolga ile Cemile arasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam etti. Son bölümde Ömer, Süsen'le alakalı yeni bir karar almak isterken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurdu. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde mühim ilerlemeler yaşandı. Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurdu. Bölümün sonrasında Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Öte yandan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da belli olmadı.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kardeşlerim'in geçen ay yayınlanan son bölümünde heyecan yine doruklara çıktı ve Emel'in silahtan çıkan kurşunla vurulması herkesi yıktı. Bölümün hemen ardından yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir ilerleme yaşandı. Bölümün ekranlarda bitmesinin hemen ardından ilk fragman bekleniyor. Her hafta genelde iki fragmanı yayınlanan dizinin yeni fragmanı heyecanla bekleniyor. Kardeşlerim 35. bölüm fragmanının da çok kısa zamanda atv ekranlarında olacak. Emel'in ölüp ölmeyeceği de bu bölümde netleşecek.

    "SABIR VAZGEÇMEK DEĞİL, UMUDU YARINA ERTELEMEKTİR."

    Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

    Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.

    "MUTLULUĞU BULAN KONUM ATSIN!"

    Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

        Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar.

        Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.

        Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif Atakul), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).
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        Haberler Magazin Mangalda kül bırakmıyor! Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı: Emel ecelin pençesine düşecek!
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