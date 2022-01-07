Mangalda kül bırakmıyor! Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı: Emel ecelin pençesine düşecek!

Kardeşlerim'in geçen ay yayınlanan son bölümünde heyecan yine doruklara çıktı ve Emel'in silahtan çıkan kurşunla vurulması herkesi yıktı. Bölümün hemen ardından yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir ilerleme yaşandı. Bölümün ekranlarda bitmesinin hemen ardından ilk fragman bekleniyor. Her hafta genelde iki fragmanı yayınlanan dizinin yeni fragmanı heyecanla bekleniyor. Kardeşlerim 35. bölüm fragmanının da çok kısa zamanda atv ekranlarında olacak. Emel'in ölüp ölmeyeceği de bu bölümde netleşecek.

"SABIR VAZGEÇMEK DEĞİL, UMUDU YARINA ERTELEMEKTİR."

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.