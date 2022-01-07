EDHO'nun yıldızı yeni rolüyle sevenlerini karşılayacak! Hızır Çakırbeyli'nin oğlu için hamle yapıldı!

EDHO'nun ekranlara veda etmesinin hemen ardından oyuncuların yeni projeleri de belli olmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun rol alacağı yeni proje belli oldu. 5 sezon boyunca oynadığı karakterle büyük beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben isimli televizyon filminde başrol olarak karşımıza çıkacak. Hafızoğlu'na başrolde güzel oyuncu Melis Tüzüngüç eşlik edecek. Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Hülya Duyar, Rami Narin, Suat Sungur ve Zeynep Köse gibi ünlü isimler de var.

İŞTE YENİ PROJESİ...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun rol alacağı yeni proje belli oldu.