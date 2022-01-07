2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?

A) 3 saat

B) 3 gün

C) 3 hafta

D) 3 ay

Cevap: (D) 3 ay