Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Magazin
    • 07.01.2022 23:09
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    • 07.01.2022 23:15
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    2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?

    2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," 2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    2007’de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1’den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?

    2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?

    A) 3 saat

    B) 3 gün

    C) 3 hafta

    D) 3 ay

    Cevap: (D) 3 ay

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    Haberler Magazin 2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?
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