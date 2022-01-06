Yargı'nın dönüşü muhteşem olacak! Apar topar yayından kaldırılmıştı nihayet seyircisine müjde geldi

BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Deniz, koronavirüse yakalandığını "Çok teşekkür ederim yazan, soran herkese. İyiyim şu an. Hastane doluydu, yine vakalar çok artmış maalesef.