Yargı'nın dönüşü muhteşem olacak! Apar topar yayından kaldırılmıştı nihayet seyircisine müjde geldi

Apar topar yayından kaldırılmıştı nihayet seyircisine müjde geldi! Yargı'nın dönüşü muhteşem olacak. Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in geçen ay diziden ayrılacağına dair iddialar son zamanlarda dillendirilse de bu söylentilerin hepsini reddetmişti. Güzel oyuncu açıklamasında Yargı'da yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Öte yandan dizi iki hafta ekranlarda yerini alamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Pınar Deniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada son test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Öte yandan Yargı dizisinin 9 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı yapım şirketi tarafından açıklandı.
PINAR DENİZ'DEN DE GÜZEL HABER GELDİ
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Pınar Deniz'den sevindiren haber geldi. Testinin negatif çıktığını açıklayan Deniz, "Gayet iyiyim. Soran merak eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Yargı dizisiyle ilgili Aralık ayı sonunda flaş bir gelişme yaşanmıştı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisi 26 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022 pazar günleri yayınlanmamıştı.
Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.