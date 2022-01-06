Diziler ne zaman başlıyor 2022? Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim, Aziz...

Diziler ne zaman başlıyor 2022 yılının ilk günlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'de yayınlanan ve milyonlarca seyircisi olan diziler Aralık ayının son günlerinde yeni yıl nedeniyle bir süre ara verme kararı almıştı. Yeni yılın ortalarına yaklaştığımız şu günlerde dizilerin izleyicileri kanalların yaptıkları açıklamaları ve fragmanları takip ediyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim, Aziz gibi önemli diziler ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm tarihleri belli olan dizileri sizler için aktardık.