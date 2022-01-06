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    • Magazin
    • 06.01.2022 15:41
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    • 06.01.2022 15:42
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    Diziler ne zaman başlıyor 2022? Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim, Aziz...

    Yılbaşı nedeniyle Show TV, Kanal D, Star TV, ATV ve TV8'de yayınlanan dizilere bir süreliğine ara verilmişti. Yeni yıl nedeniyle ara veren dizilerin yeni bölüm tarihleri tek tek belli oluyor. Dizilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyurular ve yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla seyircilere aktarılıyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim ve Aziz gibi ekranların en çok sevilen yapımlarından yeni bölüm tarihleri belli olan dizileri sizler için derledik. İşte 2022 diziler ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı...

    takvim.com.tr
    Diziler ne zaman başlıyor?

    Diziler ne zaman başlıyor 2022 yılının ilk günlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'de yayınlanan ve milyonlarca seyircisi olan diziler Aralık ayının son günlerinde yeni yıl nedeniyle bir süre ara verme kararı almıştı. Yeni yılın ortalarına yaklaştığımız şu günlerde dizilerin izleyicileri kanalların yaptıkları açıklamaları ve fragmanları takip ediyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim, Aziz gibi önemli diziler ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm tarihleri belli olan dizileri sizler için aktardık.

    DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Annemizi Saklarken: 6 Ocak
    Gönül Dağı: 8 Ocak
    Teşkilat: 9 Ocak

    Yargı: 9 Ocak
    Alparslan Büyük Selçuklu: 10 Ocak
    Kalp Yarası: 10 Ocak
            KAD-SİS Bursa’da!
            Haberler Magazin Diziler ne zaman başlıyor 2022? Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim, Aziz...
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