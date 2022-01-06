Eşyalarını topla ve defol! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı: Çevirdiği katakulli ayağına dolanıyor

"Eşyalarını topla ve defol!" sözlerinin son bölümüne damgasını vurmayı başardığı Bir Zamanlar Çukurova'da 120. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Betül'ün çevirdiği katakulli ayağına dolanıyor. Züleyha, Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyerek onlara çok hak edecekleri bir ceza verdi ve ikisini birden kapının önüne koydu. Yaşadıklarının ardından büyük bir şok geçiren ikili soluğu başka bir mekanda aldı. Hakan Gümüşoğlu, aldığı vefat haberiyle sarsıldı. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı.

ZÜLEYHA, ŞERMİN VE BETÜL'Ü KONAKTA BARINDIRMIYOR

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar.