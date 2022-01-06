O yıldız oyuncu... Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un başrol oynadığı Süslü Korkuluk'a Çukur'dan deprem gibi transfer!

TV8 ekranlarında yayınlanması beklenen Süslü Korkuluk adlı diziye transfer yağıyor. Peş peşe yeni oyuncular katıldı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un yer alacağı kesinleşmişti. Bu kez Çukur'dan bir oyuncu geliyor. Merakla beklenen yeni dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. İlk tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Süslü Korkuluk dizisine Çukur'dan yapılan transfer çok konuşuldu.