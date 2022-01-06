O yıldız oyuncu... Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un başrol oynadığı Süslü Korkuluk'a Çukur'dan deprem gibi transfer!

TV8 ekranlarında yayınlanması beklenen Süslü Korkuluk adlı diziye transfer yağıyor. Peş peşe yeni oyuncular katıldı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un yer alacağı kesinleşmişti. Bu kez Çukur'dan bir oyuncu geliyor. Merakla beklenen yeni dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. İlk tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Süslü Korkuluk dizisine Çukur'dan yapılan transfer çok konuşuldu.
OGM Pictures imzalı dizide, Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik edecek isminAlina Boz olduğu fragman ile ortaya çıktı. Fragmanda diğer oyuncuların da yüzleri tek tek gözüktü. Merakla beklenen diziye bomba bir transferin daha gerçekleştiği öğrenildi.
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisinin fragmanı çok konuşuldu.
ÇUKUR'UN YILDIZI FIRTINA GİBİ ESMEYE GELİYOR!
Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği Deren karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Beste Kanar'ın Süslü Korkuluk dizisine dahil olduğu öne sürüldü.
Ancak ne yapımcıdan ne de oyuncunun kendisinden söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama henüz gelmedi.
Beste Kanari daha önce Çukur, Hanım Köylü ve Meryem dizilerinde rol almıştı.