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    • Magazin
    • 07.01.2022 07:02
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    • 07.01.2022 07:02
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    Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası

    Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu tedavisi sonrası geri almak istemiş ve olay çıkarmıştı. Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

    60 bin liralık baykuş cezası

    Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü. Tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç'a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti.

    VETERİNERİN AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI
    Sarnıç bunun üzerine olay çıkarmıştı. Veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı.


    60 BİN LİRA TAZMİNAT
    Sabah'ta yer alan habere görei mahkeme, Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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