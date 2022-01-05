Billur Kalkavan itirafları peş peşe sıraladı! ‘Zengin çocuğu olmak zor bir şey’ diyen Billur Kalkavan’a sosyal medyada yorum yağdı

59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan, çocukluk yılları ve ailesine dair özel açıklamalarda bulundu. Aile yapısını anlatan oyuncunun açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Armağan Çağlayan'a konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela 'baba ben sınıfta kaldım' desem 'seneye geçersin' derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi"
"Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü…"