Billur Kalkavan itirafları peş peşe sıraladı! ‘Zengin çocuğu olmak zor bir şey’ diyen Billur Kalkavan’a sosyal medyada yorum yağdı

"Dedim ki 'olmaz, mantık dışı' tamam halk seviyor öyle ajitasyonu ama zenginin iflasını ben çok iyi biliyorum büyük bir yalından küçük bir yalıya taşınırsın. Zengin adam gidip iflas edince Gaziosmanpaşa'da yaşamıyor. Küçümsediğim için söylemiyorum kimse yanlış anlamasın ama öyle değil o işler. Daha küçültürsün hayatını… O dönem sözümü geçirememiştim ama Gaziosmanpaşa'da da güzel zaman geçirmiştim. Benim hayattaki ana amacım keyif almaktır. Ben her zaman özgürlüğü seçtim, evime haciz de geldi borçlandım da... Bir sürü hayalim var birçok şey yapak istiyorum"