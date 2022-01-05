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    • Magazin
    • 06.01.2022 01:21
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    • 06.01.2022 01:21
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    Billur Kalkavan itirafları peş peşe sıraladı! ‘Zengin çocuğu olmak zor bir şey’ diyen Billur Kalkavan’a sosyal medyada yorum yağdı

    59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan, katıldığı bir programda çocukluk yıllarını ve ailesini anlattı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan oyuncu, “Zengin çocuğu olmak zor bir şey” ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kalkavan’a yorum yağdı. İşte Billur Kalkavan’ın o açıklamaları...

    ‘Zengin çocuğu olmak zor bir şey’

    59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan, çocukluk yılları ve ailesine dair özel açıklamalarda bulundu. Aile yapısını anlatan oyuncunun açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Armağan Çağlayan'a konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela 'baba ben sınıfta kaldım' desem 'seneye geçersin' derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi"

    "Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü…"

        "Oxford Felsefe mezunuydu. Babam konuşmasın da kim konuşsun? Ben sanattan, edebiyata birçok şeyi babamdan öğrendim. Ayaklı kütüphane gibiydi…"

        'SINIFTA KALDIM'
        "Liseye giderken kaldım, babam bir şey demedi. Amerika'ya gittim orada bitirdim. Çünkü sevmiyordum okula gitmeyi. Ben hiçbir zaman okula gitmeyi sevmedim. Evde o kadar çok şey öğretiliyordu ki bir de okula gidip bir şeyler öğrenmekten sıkılıyordum."

        'ASIL ARMATÖR DEDEMDİR'
        "Bizim ailenin zenginliği dedemden gelir. Babama 'armatör' diyorlar ama asıl armatör dedemdir. Dedem 1990'da gelmiş İstanbul'a, Fatih'e yerleşmiş sonra Beylerbeyi'ndeki o yalıyı almış. Hatta babam derdi ki '16 bin liraya almış' şimdi herhalde yüzlerce milyon dolar ediyor. Ailede okuyan tek adam babam..."

            "Kendi gibi arkadaşları vardı, hayatı seven adamlardı. Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur, 'olmuyorsa olmaz' işim olursa yaparım olmazsa da umursamam"

            "Babamın iflas ettiği zamanı ben bilmiyorum onu annem bilir. Büyük bir zenginin parasız kalması bir fakirin yaşamı gibi değil. 'Ihlamurlar Altında' dizisinde bizim aile iflas ediyordu beni Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduya koydular"

            "Dedim ki 'olmaz, mantık dışı' tamam halk seviyor öyle ajitasyonu ama zenginin iflasını ben çok iyi biliyorum büyük bir yalından küçük bir yalıya taşınırsın. Zengin adam gidip iflas edince Gaziosmanpaşa'da yaşamıyor. Küçümsediğim için söylemiyorum kimse yanlış anlamasın ama öyle değil o işler. Daha küçültürsün hayatını… O dönem sözümü geçirememiştim ama Gaziosmanpaşa'da da güzel zaman geçirmiştim. Benim hayattaki ana amacım keyif almaktır. Ben her zaman özgürlüğü seçtim, evime haciz de geldi borçlandım da... Bir sürü hayalim var birçok şey yapak istiyorum"

                SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!
                "Zengin çocuğu olmak zor bir şey" ifadelerini kullanan Kalkavan için "Gariban çocuğu olmak da zor azizim hırslandıkça hırslanıyorsun", "Allah başka dert vermesin", "Şanslıyız o zaman" gibi yorumlar yapıldı.
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                Haberler Magazin Billur Kalkavan itirafları peş peşe sıraladı! ‘Zengin çocuğu olmak zor bir şey’ diyen Billur Kalkavan’a sosyal medyada yorum yağdı
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