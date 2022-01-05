Yeni karakterle dönecek! Bir hafta ara veren Alparslan Büyük Selçuklu'dan seyircisine müjde gecikmedi!

Yeni yıl nedeniyle bir hafta ara veren Alparslan Büyük Selçuklu'nun 9. bölüm 1. fragmanı yayınlanırken tanıtımda "10 Ocak Pazartesi saat 20.00'de yayınlanacak" bilgisi paylaşıldı. Öte yandan yeni isimler katılmaya devam ediyor. Bir dönem Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaştı. Büyük Selçuklu Devleti dönemini ve Sultan Alparslan devrinde yaşanan olayları konu alan Alparslan Büyük Selçuklu'da önemli bir karakteri canlandırmaya başladı. Yaşanan bu gelişme dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırken seyirciler yeni bölümde neler yaşanacağına odaklandı.

YENİ TRANSFER HABERLERİ GELİYOR

TRT1 ekranlarında pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor.