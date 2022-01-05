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    • Magazin
    • 06.01.2022 12:21
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    • 06.01.2022 12:21
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    Tansel Öngel diziye veda mı ediyor? Felaketlerin peş peşe yaşandığı Masumlar Apartmanı'nda bomba ayrılık iddiası!

    Tansel Öngel diziye veda mı ediyor sorusu ünlü oyuncunun Maske Kimsin Sen programını sunmaya başlayınca kulislerde konuşulmaya başlandı. Son günlerde Masumlar Apartmanı dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Safiye ve Naci arasındaki gerginlik devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı. Dizide Naci karakteriyle gönüllerde taht kurmayı başaran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağına dair iddiaların sık sık dile getirilmesi izleyicileri üzdü. Her bölümü merakla takip eden seyircilerin en sevdiği anlardan birisi de Safiye ve Naci'nin karşılaştığı sahneler oluyor. Bu iddianın doğru olup olmadığı yakında netleşecek.

    Masumlar Apartmanı’nda ayrılık mı yaşanacak?

    Yılbaşından sonra diğer diziler gibi bir süre ara veren Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncularından birisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Son olarak geçen sezonun finalinde bomba bir ayrılık yaşanmıştı. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicileri şaşırtacak türden. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası büyük üzüntüye neden olacak. Kulaktan kulağa gezen bu iddiaların hemen arkasından gözler şimdi bu ay yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı 54. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

    BOMBA AYRILIK İDDİASI

    Masumlar Apartmanı'yla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere son olarak geçen sezonun finalinde bomba bir ayrılık yaşanmıştı.

    Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicileri şaşırtacak türden.

    Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası büyük üzüntüye neden olacak. Naci'nin senaryo gereği ölerek hikayeye veda edeceği kulislerde konuşulan iddialardan.

        Öte yandan Tansel Öngel Maske Kimsin Sen programını da sunmaya başlayınca bu iddialar kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. Gözler şimdi bu ay yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı 54. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

        TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

        Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

        Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur).
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            Haberler Magazin Tansel Öngel diziye veda mı ediyor? Felaketlerin peş peşe yaşandığı Masumlar Apartmanı'nda bomba ayrılık iddiası!
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