Tansel Öngel diziye veda mı ediyor? Felaketlerin peş peşe yaşandığı Masumlar Apartmanı'nda bomba ayrılık iddiası!

Yılbaşından sonra diğer diziler gibi bir süre ara veren Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncularından birisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Son olarak geçen sezonun finalinde bomba bir ayrılık yaşanmıştı. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicileri şaşırtacak türden. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası büyük üzüntüye neden olacak. Kulaktan kulağa gezen bu iddiaların hemen arkasından gözler şimdi bu ay yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı 54. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

BOMBA AYRILIK İDDİASI

Masumlar Apartmanı'yla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere son olarak geçen sezonun finalinde bomba bir ayrılık yaşanmıştı.