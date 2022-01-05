Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanı: 01, 02, 03 için asıl hedefi saptırıyor! Okkanın altına Yıldırım gidecek

Geçtiğimiz hafta yeni yıl dolayısıyla diğer diziler gibi ara veren Teşkilat dizisi bomba gibi bir bölümle geliyor. Seyircilerin büyük bir heyecanla beklediği Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanda "Beklediğim an geldi, başlayalım." sözleriyle ekibin operasyona çıktığı anda Yıldırım'ın mekana gelip "Şimdi top bende" sözlerini sarf etmesi heyecanı perçinledi. Ekibin uzun zaman sonra ilk kez birlikte operasyona çıkması yeni bölüm için beklentiyi artırırken son anda Serdar'ın sırtına dayanan silah herkesi şok etti. Teşkilat heyecan dolu sahnelerin yer aldığı 29. bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü yine ekranlarda yerini alacak.

EKİPTE DENGELER DEĞİŞİYOR

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.