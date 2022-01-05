Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı! Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?

Her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. 45. yeni bölüm heyecanla beklenirken fragmanının yayınlanmaması şüphe uyandırdı. Öyle ki bazı izleyiciler dizinin final yapıp yapmadığını araştırmaya başladı. 5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışında da Sadakatsiz yerine Annem adlı yerli bir film yayınlanınca izleyiciler şoke oldu. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?
SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı şöyle;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem (Yerli Sinema)
22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Küçük Ağa
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM HANGİ HAFTA YAYINLANACAK?
Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler diğer haftaya ertelendi. Sadakatsiz dizisinin de 12 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Cansu Dere (Asya Arslan)
Caner Cindoruk (Volkan Arslan)
Melis Sezen (Derin Güçlü)
Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)
Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)
Nazlı Bulum (Nil Tetik)
Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)
Taro Emir Tekin (Selçuk Dağcı)