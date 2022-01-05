Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı! Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?

Her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. 45. yeni bölüm heyecanla beklenirken fragmanının yayınlanmaması şüphe uyandırdı. Öyle ki bazı izleyiciler dizinin final yapıp yapmadığını araştırmaya başladı. 5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışında da Sadakatsiz yerine Annem adlı yerli bir film yayınlanınca izleyiciler şoke oldu. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?