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    • Magazin
    • 05.01.2022 18:06
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    • 05.01.2022 18:06
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    Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı! Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?

    Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü merakla bekleniyor. Ali'nin trafik kazası geçirmesi hem Asya'nın hem de Volkan'ıın hayatını alt üst etti. Asya ile Volkan'ın yakınlaşması Derin ve Aras'ı içten içe deli etti. Yeni bölümde Ali'ye ne olacağı belli olacak. Ancak 45. bölüm fragmanının yayınlanmaması, üzerine de 5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması izleyicileri araştırma yapmaya yönlendirdi. Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? soruları gündemde yer alıyor. İşte yanıtları...

    Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok?

    Her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. 45. yeni bölüm heyecanla beklenirken fragmanının yayınlanmaması şüphe uyandırdı. Öyle ki bazı izleyiciler dizinin final yapıp yapmadığını araştırmaya başladı. 5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışında da Sadakatsiz yerine Annem adlı yerli bir film yayınlanınca izleyiciler şoke oldu. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?

    SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı şöyle;

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Asi
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Annem (Yerli Sinema)
    22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
    00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
    02:30 Gelinim Mutfakta
    04:45 Küçük Ağa

    SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM HANGİ HAFTA YAYINLANACAK?

    Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler diğer haftaya ertelendi. Sadakatsiz dizisinin de 12 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

    OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Cansu Dere (Asya Arslan)

    Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

    Melis Sezen (Derin Güçlü)

    Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

    Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

    Nazlı Bulum (Nil Tetik)

    Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

    Taro Emir Tekin (Selçuk Dağcı)

        SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul sonrasında Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul esse de Asya kararından asla dönmemeye niyetlidir.

        Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru giderken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini daha da derinleştirmiştir.

        Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha arttırırken Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike herkesin aklını başından alacaktır.
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        Haberler Magazin Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı! Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?
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