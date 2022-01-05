Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı: Üçlü tekfur tezgahını dağıtıyor! Hasmını nalıncı keseri gibi yontacak

Selçuklu Veziri Alemşah'ın gelmesiyle ortalık karıştı ve Osman Bey uç bölgesindeki düzeni korumaya çalışırken ağabeyi Gündüz Bey'in yaptıkları herkesi şok etti. Osman Bey'in düşmanlarıyla mücadele ettiği Kuruluş Osman 77. bölümünde yaşanan gelişmeler seyirciler tarafından heyecanla izlendi. Son bölümde Vezir Alemşah, Osman Bey'in alplerini kurtarması üzerine küplere binerken, hıncını Şeyh Edebalı'dan çıkarmak isteyerek onu hapse attırdı. Nikola'dan intikam almak isteyen Kosses, Mari ve Turgut Bey'in evlenmesine müsade ederken, düğün toyunun Harmankaya'da kurulmasına karar verildi. İzleyiciler şimdi heyecanla Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanını bekliyor.

KURULUŞ OSMAN REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE

Kuruluş Osman 77. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,39 izlenme oranı ve %26,18 izlenme payı, AB'de %8,50 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı 20+ABC1'de %11,30 izlenme oranı ve %24,45 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.