Koronavirüse yakalanan Merve Özbey’den dikkat çeken açıklama! ‘Biraz ağır seyrediyor’ dedi yaşadıklarını anlattı

Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. İşin en can sıkıcı tarafı Elif'le hiç temas halinde olmamam. Emzirmediğim için Elif pozitif sayılmıyor. Çok dikkatli olun. Çift aşılı olmama rağmen benimki biraz ağır geçiyor. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız"