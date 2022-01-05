Koronavirüse yakalanan Merve Özbey’den dikkat çeken açıklama! ‘Biraz ağır seyrediyor’ dedi yaşadıklarını anlattı

Son olarak yılbaşı gecesi sahne alan Merve Özbey, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Evinde karantinaya giren şarkıcı, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız.
Bu süreçte önceden planlanan 7 Ocak ve 8 Ocak sahnelerimizi yakın zamanda açıklayacağımız ileri bir tarihe erteledik. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum"