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    • Magazin
    • 05.01.2022 22:10
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    • 05.01.2022 22:10
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    Koronavirüse yakalanan Merve Özbey’den dikkat çeken açıklama! ‘Biraz ağır seyrediyor’ dedi yaşadıklarını anlattı

    Koronavirüse yakalanan Merve Özbey’den dikkat çeken açıklama! Son olarak yılbaşı gecesi sahne alan Merve Özbey, önceki gün bir açıklamada bulunarak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, bugün ise hastalığı ağır geçirdiğini belirterek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Merve Özbey’in o açıklaması...

    Koronavirüse yakalanan Merve’den dikkat çeken açıklama!

    Son olarak yılbaşı gecesi sahne alan Merve Özbey, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Evinde karantinaya giren şarkıcı, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız.

    Bu süreçte önceden planlanan 7 Ocak ve 8 Ocak sahnelerimizi yakın zamanda açıklayacağımız ileri bir tarihe erteledik. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum"

        "HALSİZLİĞİM VE EKLEM AĞRILARIM ÇOK FAZLA"
        Gelen geçmiş olsun mesajları ve aramalarına geri dönüş yapamayan şarkıcı, bugün yeni bir paylaşımda bulundu ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtti.

        Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Özbey, maske takarak çektiği videoda şunları söyledi: "Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Benimki biraz ağır seyrediyor. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazla.

        Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. İşin en can sıkıcı tarafı Elif'le hiç temas halinde olmamam. Emzirmediğim için Elif pozitif sayılmıyor. Çok dikkatli olun. Çift aşılı olmama rağmen benimki biraz ağır geçiyor. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız"

            "ÖNCE SAĞLIK GERİSİ YALAN"
            Merve Özbey, yılbaşı öncesi verdiği bir konserde basın mensuplarıyla bir araya gelmiş ve "2022 yılından beklentiniz nedir?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Öncelikle şunu söyleyeyim ki önce sağlık sıhhat, gerisi yalan.

            Allah sağlık verirse 2022'nin ilk çeyreğinde her ay bir Merve Özbey şarkısı dinleyicilerimizle buluşacak. İlk olarak Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli ile yeni şarkımız çıkacak, devamında sürpriz projelerimiz var"
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