Felaketlerin peş peşe yaşandığı Masumlar Apartmanı'nda bomba ayrılık! Tansel Öngel diziye veda mı ediyor sorusu kulislerde sık sık dillendiriliyor. Masumlar Apartmanı dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Safiye ve Naci arasındaki gerginlik devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı. Dizide Naci karakteriyle gönüllerde taht kurmayı başaran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağına dair iddiaların sık sık dile getirilmesi izleyicileri üzdü. Her bölümü merakla takip eden seyircilerin en sevdiği anlardan birisi de Safiye ve Naci'nin karşılaştığı sahneler oluyor. Bu iddianın doğru olup olmadığı yakında netleşecek.

BOMBA AYRILIK İDDİASI

Masumlar Apartmanı'yla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere son olarak geçen sezonun finalinde bomba bir ayrılık yaşanmıştı.