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    • Magazin
    • 04.01.2022 10:15
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    • 04.01.2022 10:20
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    Arka Sokaklar’da flaş gelişme! Rıza Baba ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisine veda mı ediyor?

    Cuma akşamları Kanal D’de yayınlanan ve 16 sezondur heyecanla izlenen Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü de yaşanmaya devam ediyor. Arka Sokaklar’da flaş gelişme oldu ve sevenlerini oldukça merakta bıraktı, yapılan sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı. Yeni bölüm fragmanında vurulan Rıza Baba 2006 yılından bu yana oynadığı diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisine veda mı ediyor? Başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kuran Zafer Ergin ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da flaş gelişme!

    Arka Sokaklar'da flaş gelişme! Rıza Baba ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisine veda mı ediyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyonların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni maceralarıyla yayın hayatına devam ederken bir yandan da oyuncu ayrılıkları yaşanıyor. Zafer Ergin ile ilgili yapılan paylaşım ve yayınlanan fragmanda vurulması merak uyandırdı ve oyuncunun diziye veda edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    RIZA BABA ÖLECEK Mİ, ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

    Arka Sokaklar dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. Yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın vurulması sevenlerini üzdü. Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı 14 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümle belli olacak.

    ZAFER ERGİN KİMDİR?

    Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur.Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılındaDevlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

    1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu'nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı.

        Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

        Evlilikleri :

        Melek Baykal ile 1975'te evlendi 4 yıl evli kaldılar.

        Zafer Ergin,1987 yılında Binnaz Ergin'le evlendi.
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar’da flaş gelişme! Rıza Baba ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisine veda mı ediyor?
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