Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? 4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı?

Masumlar Apartmanı, Destan, Güldür Güldür... Her hafta salı günü yayınlanan dizi ve programların bu haftalık yayın tarihi değişti. TV izleyicileri ATV, Show TV, TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi ve programların yeni bölümünü göremeyince hemen araştırmalara koyuldu. Peki 4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı? Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? İşte detaylı bilgiler...
4 OCAK SALI BUGÜN DİZİLER YAYINLANMAYACAK MI?
4 Ocak Salı günü Masumlar Apartmanı, Destan ve Güldür Güldür programının yeni bölümü yayınlanmayacak.
MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm 11 Ocak Salı günü yayınlanacak. Yılbaşı dolayısıyla diziler bir sonraki haftaya ertelendi.
DESTAN YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?
ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Destan'ın yeni bölümü 11 Ocak 2022 Salı günü yayınlanacak. Bu akşam dizinin özel bölümü izleyicilerle buluşacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Derinlerdeki Dehşet