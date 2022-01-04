Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? 4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı?

Masumlar Apartmanı, Destan, Güldür Güldür... Her hafta salı günü yayınlanan dizi ve programların bu haftalık yayın tarihi değişti. TV izleyicileri ATV, Show TV, TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi ve programların yeni bölümünü göremeyince hemen araştırmalara koyuldu. Peki 4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı? Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? İşte detaylı bilgiler...