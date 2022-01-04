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    • Magazin
    • 04.01.2022 21:21
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    • 04.01.2022 21:21
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    Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? 4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı?

    4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı? Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? sorularının yanıtları günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Milyonlarca dizi ve program izleyicileri bu akşam yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı,Destan ve Güldür Güldür'ün yeni bölümünü ekranlarda göremeyince konuya ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. İzleyicilere üzen haber geldi! O dizi ve programlar bu hatfa yayınmayacak. Peki ama neden?

    4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı?

    Masumlar Apartmanı, Destan, Güldür Güldür... Her hafta salı günü yayınlanan dizi ve programların bu haftalık yayın tarihi değişti. TV izleyicileri ATV, Show TV, TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi ve programların yeni bölümünü göremeyince hemen araştırmalara koyuldu. Peki 4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı? Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? İşte detaylı bilgiler...

    4 OCAK SALI BUGÜN DİZİLER YAYINLANMAYACAK MI?

    4 Ocak Salı günü Masumlar Apartmanı, Destan ve Güldür Güldür programının yeni bölümü yayınlanmayacak.

    MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Masumlar Apartmanı yeni bölüm 11 Ocak Salı günü yayınlanacak. Yılbaşı dolayısıyla diziler bir sonraki haftaya ertelendi.

    DESTAN YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?

    ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Destan'ın yeni bölümü 11 Ocak 2022 Salı günü yayınlanacak. Bu akşam dizinin özel bölümü izleyicilerle buluşacak.

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Destan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Kırık Hayatlar

    13:00 Gelinim Mutfakta

    15:45 Ece Üner ile Susma

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Derinlerdeki Dehşet

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar ile Bugün

        09:45 Kaderimin Oyunu

        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

        16:00 Kiralık Aşk

        18.40 Star Haber

        20:00 Uçuş Planı

        22:00 Uçuş Planı

        00:00 Delibal

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

        10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

        11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

        14:00 Bizim Köyün Kızları

        16:45 Seksenler (Altyazılı)

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mahrem

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:30 Bu Sabah

        11:00 Bir Şansım Olsa

        12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18.45 SHOW Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Oynat Bakalım

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:15 Masterchef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)
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        Haberler Magazin Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? 4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı?
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