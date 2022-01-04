Yeni adresi Yalnız Kurt olan yıldız isim ezber bozacak! Kardeşlerim'den rüzgar gibi gelip geçmişti!

Canlandırdığı Kadir karakteriyle çok sevilen Kardeşlerim'in en sevilen isimlerinden birisi olan Halit Özgür Sarı yeni adresiyle çok konuşulacak. Halit Özgür Sarı bu sezon şovunu atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'ta yapacak. Kardeşlerim dizisinde son olarak Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etmiş ve bu olaydan sonra bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından yeni bir projeyle anlaştığı iddia ediliyor. Halit Özgür Sarı, duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv için hazırladığı Yalnız Kurt dizisinde boy göstereceği iddialar arasında öne çıktı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Kardeşlerim'de yaşanan 2 vedadan sonrası seyirciler büyük şok yaşadı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı.