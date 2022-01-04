Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri! Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular!

Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş olan Kurtlar Vadisi'nde şüphesiz ki pek çok değerli ismi kadrosunda ağırladı. Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz pek çok isim karakter kalplere mührünü vurdu. 13 yıl boyunca macerasını sürdüren Kurtlar Vadisi ve serilerine pek çok ünlü ve usta isim dahil oldu. Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio, Muro ve Kurtlar Vadisi Vatan filmleri gişe rekorları kırdı. Kadrosunda pek çok ismi barındıran fenomen dizinin yayınlandığı günler sokaklar adeta boş kaldı. İşte Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri
İSTEMİ BETİL - LAZ ZİYA
Laz Ziya, Vadi'nin ağır toplarından birisiydi. En az Karahanlı kadar etkiliydi Konsey'de. İstemi Betil'i de 2011 yılında, kalp krizinden kaybettik.
NİHAT NİKEREL - SEYFO DAYI
Kurtlar Vadisi'nin sempatik dayısıydı Seyfo Dayı. Bu karakteri canlandıran usta oyuncu Nihat Nikerel 2009 yılında kalp krizi sonrası hayata veda etmişti. Erken ölümü sevenlerini üzmüştü. Maden suyunun en büyük tüketicisi kendisiydi.