Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri! Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular!

Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş olan Kurtlar Vadisi'nde şüphesiz ki pek çok değerli ismi kadrosunda ağırladı. Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz pek çok isim karakter kalplere mührünü vurdu. 13 yıl boyunca macerasını sürdüren Kurtlar Vadisi ve serilerine pek çok ünlü ve usta isim dahil oldu. Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio, Muro ve Kurtlar Vadisi Vatan filmleri gişe rekorları kırdı. Kadrosunda pek çok ismi barındıran fenomen dizinin yayınlandığı günler sokaklar adeta boş kaldı. İşte Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri