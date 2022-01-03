Seda Sayan'dan kara haber herkes Sabahın Sultanı'nı beklerken acı haber tez yayıldı! Seda Sayan'a ne oldu derken sağlık durumu... 3 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan'ın son sağlık durumu hakkında acı haber geldi. Sabahın Sultanı Seda Sayan programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan'ın yeni bölümü yayınlamayınca herkes sebebini merak etti. Ardında yapılan açıklama ise üzdü. Seda sayan bugün neden yok, Seda Sayan'a ne dolu gibi soruların yanıtları haberimizde.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Seda Sayan, yeni yayın döneminde Star TV'ye transfer oldu. Sayan'ın yeni adresinin ardından programının ismi "Sabahın Sultanı" olurken, birbirinden ilginç konular gündeme getirildi. Her sabah seyircisinin karşısına çıkan ve keyifli bir program yapmaya çalışan Sayan, bugün ekranlarda yer almadı.
Normalde saat 09.45'te yayınlanan program bugün ekrana gelmeyince, hayranları şarkıcıyı merak etmeye başladı. Konuyla ilgili kanal sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve programın neden yayınlanmadığını duyurdu. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? İşte yanıtı...