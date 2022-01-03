Seda Sayan'dan kara haber herkes Sabahın Sultanı'nı beklerken acı haber tez yayıldı! Seda Sayan'a ne oldu derken sağlık durumu... 3 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan'ın son sağlık durumu hakkında acı haber geldi. Sabahın Sultanı Seda Sayan programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan'ın yeni bölümü yayınlamayınca herkes sebebini merak etti. Ardında yapılan açıklama ise üzdü. Seda sayan bugün neden yok, Seda Sayan'a ne dolu gibi soruların yanıtları haberimizde.