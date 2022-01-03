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    • Magazin
    • 03.01.2022 15:03
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    • 03.01.2022 15:03
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    Seda Sayan'dan kara haber herkes Sabahın Sultanı'nı beklerken acı haber tez yayıldı! Seda Sayan'a ne oldu derken sağlık durumu...

    Seda Sayan'dan gelen haberler sevenlerini üzdü... Hafta içi her gün Sabahın Sultanı Seda Sayan programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan'ı ekran bekleyenler şoke oldu. Seda Sayan'ın bugün ekranlarda yer almamasının ardından acı haber resmen duyuruldu. Seda Sayan neden yok, Seda Sayan'a ne oldu sorularının yanıtlarını arayanlar Seda Sayan'ın son sağlık durumu hakkındaki açıklamayla karşılaştı. İşte Seda Sayan'ın son durumu...

    Seda Sayan’dan kara haber

    Seda Sayan'dan kara haber herkes Sabahın Sultanı'nı beklerken acı haber tez yayıldı! Seda Sayan'a ne oldu derken sağlık durumu... 3 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan'ın son sağlık durumu hakkında acı haber geldi. Sabahın Sultanı Seda Sayan programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan'ın yeni bölümü yayınlamayınca herkes sebebini merak etti. Ardında yapılan açıklama ise üzdü. Seda sayan bugün neden yok, Seda Sayan'a ne dolu gibi soruların yanıtları haberimizde.

    Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Seda Sayan, yeni yayın döneminde Star TV'ye transfer oldu. Sayan'ın yeni adresinin ardından programının ismi "Sabahın Sultanı" olurken, birbirinden ilginç konular gündeme getirildi. Her sabah seyircisinin karşısına çıkan ve keyifli bir program yapmaya çalışan Sayan, bugün ekranlarda yer almadı.

    Normalde saat 09.45'te yayınlanan program bugün ekrana gelmeyince, hayranları şarkıcıyı merak etmeye başladı. Konuyla ilgili kanal sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve programın neden yayınlanmadığını duyurdu. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? İşte yanıtı...

        SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

        Sabahı Sultanı Seda Sayan programının bugün yayınlanmaması ile ilgili Star TV'den açıklama geldi.

        'Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…'

        Bu açıklamanın ardından 30 Aralık doğumlu olan Seda Sayan'ın korona olup, olmadığı açıklanmaya başlandı.

            SEDA SAYAN KORONA MI OLDU?

            Kanal tarafından yapılan açıklamanın ardında birçok izleyici tarafından Seda Sayan'ın koronavirüse yakalanıp, yakalanmadığı ile aratılmaya başlandı.

            Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, artan vaka sayılarına karşı tedbir olarak yayına ara verildiği düşünülmekte.
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            Haberler Magazin Seda Sayan'dan kara haber herkes Sabahın Sultanı'nı beklerken acı haber tez yayıldı! Seda Sayan'a ne oldu derken sağlık durumu...
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