Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.01.2022 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2022 12:34
    ABONE OL

    Demet Özdemir'in ne kaybettiğine dön bir bak pozuna olay sözler 'sonunda bekar Oğuzhan'la bitti mutluyuz' Sıfır makyaj sıfır model

    Son yılların olay Demet Özdemir yine gündemde. 2021 başlarında aşkını ilan ettiği Oğuzhan Koç'la 2022 sonlarında ayrılan Demet Özdemir'den resmi bir ayrılık açıklaması gelmedi ama çiftin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Demet Özdemir, Instagram'da paylaşımları peş peşe sıralıyor. Önceki gün sıfır makyaj pozuyla kamera karşısına geçen Demet Özdemir, doğal güzelliğini sergilerken fotoğraflarına öyle yorumlar geldi ki 'tek sorun Oğuzhan mıydı?' dedirten cinsten. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı ve gelen yorumlar.

    ’Sonunda bekar Oğuzhan’la bitti mutluyuz’

    Demet Özdemir'in ne kaybettiğine dön bir bak pozuna olay sözler 'sonunda bekar Oğuzhan'la bitti mutluyuz' Sıfır makyaj sıfır model... 2021'in son günlerine damga vurdu Demet Özdemir. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkın bittiği iddia edilen Demet Özdemir'den buna dair bir açıklama gelmedi ama sosyal medyada da bir o kadar aktif. Önceki gün sıfır makyaj bir pozunu yayınladı genç yıldız. Özdemir'in paylaşımına gelen yorumlar ise Oğuzhan Koç'a ayıp olacak cinsten...

    Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti.

    "YENİ YILIN AŞK BOMBASI DERSİNİZ"

    Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Koç da Instagram hesabından yaptığı açıklamayla aşk haberlerini doğrulamıştı.

        BİR YILLIK AŞK BİTTİ!

        Son dönemde ayrılacakları dedikodularıyla magazin gündemine gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un beraberliği sona erdi. Yaklaşık bir yıldan beri aşk yaşayan çift, yakın çevresine aşklarının bittiğini söylemeye başladı.

        Geçtiğimiz haftalarda baş başa Paris'e giden 29 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki şarkıcının, İstanbul'a döndüklerinde yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

        ANNESİNİN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE AYRILDI

        Özdemir, annesi Ayşen Şener'in rahatsızlığı sebebiyle onunla daha çok ilgilenebilmek için aldığı kararı sevgilisi Koç'a iletti. Daha sonra buluşup konuşan çift, arkadaş kalarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi.

            Hayranlarını şoke eden karar sonrası Demer Özdemir'in, yakın çevresine, "Bu kez kesin bitti. Bir daha geri dönüşü yok" dediği iddia edildi.

            Ne Özdemir'den ne de Koç'tan ayrılık haberlerine bir yanıt gelmese de Demet Özdemir sosyal medyada oldukça aktif. Önceki gün makyajsız bir fotoğraf yayınlayan Demet Özdemir'in ortalığı kasıp kavurdu.

            Demet Özdemir'in kırmızlar içindeki sıfır makyaj fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken, içlerinden bir tanesi görenleri şaşkına çevirdi. Dizileri yurt dışında da yayınlanan Demet Özdemir'e yabamcı bir hayranından gelen bu yorum ağızları açık bıraktı.

                Merkez Bankası gelen dövizin yüzde 25’ini satın aldı
                Haberler Magazin Demet Özdemir'in ne kaybettiğine dön bir bak pozuna olay sözler 'sonunda bekar Oğuzhan'la bitti mutluyuz' Sıfır makyaj sıfır model
                    SON DAKİKA