Demet Özdemir'in ne kaybettiğine dön bir bak pozuna olay sözler 'sonunda bekar Oğuzhan'la bitti mutluyuz' Sıfır makyaj sıfır model... 2021'in son günlerine damga vurdu Demet Özdemir. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkın bittiği iddia edilen Demet Özdemir'den buna dair bir açıklama gelmedi ama sosyal medyada da bir o kadar aktif. Önceki gün sıfır makyaj bir pozunu yayınladı genç yıldız. Özdemir'in paylaşımına gelen yorumlar ise Oğuzhan Koç'a ayıp olacak cinsten...
Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti.
"YENİ YILIN AŞK BOMBASI DERSİNİZ"
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Koç da Instagram hesabından yaptığı açıklamayla aşk haberlerini doğrulamıştı.