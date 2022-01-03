Demet Özdemir'in ne kaybettiğine dön bir bak pozuna olay sözler 'sonunda bekar Oğuzhan'la bitti mutluyuz' Sıfır makyaj sıfır model... 2021'in son günlerine damga vurdu Demet Özdemir. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkın bittiği iddia edilen Demet Özdemir'den buna dair bir açıklama gelmedi ama sosyal medyada da bir o kadar aktif. Önceki gün sıfır makyaj bir pozunu yayınladı genç yıldız. Özdemir'in paylaşımına gelen yorumlar ise Oğuzhan Koç'a ayıp olacak cinsten...