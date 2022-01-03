Ezgi Yavuz kimdir? Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Ezgi Yavuz biyografi

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrıldı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. 2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlendi