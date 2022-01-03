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    • Magazin
    • 03.01.2022 16:35
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    • 03.01.2022 16:38
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    Ezgi Yavuz kimdir? Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Ezgi Yavuz biyografi

    Ezgi Yavuz kimdir? Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun evliliği ve kendisinden 34 yaş küçük eşi yer alıyor. Barcelona'da Türk konsolosluğunda hayatını Erman Toroğlu ile birleştiren Ezgi Yavuz’un biyografisi merak konusu oldu. Peki Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik haberiminin ardından çiçeği burnunda çiftin hayatına dair tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Ezgi Yavuz kimdir?

    Ezgi Yavuz kimdir? Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Ezgi Yavuz biyografisi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Uzun yıllardır futbol yorumculuğu yapan 72 yaşındaki ünlü isim Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz ile dünyaevine girdi ve gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrasında hız kazanan soruların tüm yanıtları haberimizde yer alıyor.

    ERMAN TOROĞLU'NUN EŞİ EZGİ YAVUZ KİMDİR?

    Erman Toroğlu, Aralık ayının son haftasında, Ezgi Yavuz ile Barcelona'da Türk konsolosluğunda hayatını birleştirdi. 1983 doğumlu Ezgi Yavuz, iş hukukunda uzman bir avukat olarak biliniyor.

    Yavuz, ihtilaflı taraflar arasında konuyu mahkemeye taşımamaları için arabulucu avukat olarak da çalışmakta.

    İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan isim 39 yaşında. Ezgi Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştur ve üyelik belgesini geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden eski başkan Mustafa Cengiz vermiştir.

    ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

    Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Ankara Altındağ'da dünyaya geldi. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve Spor yazarıdır.

    Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

        Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

        Lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrıldı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. 2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlendi
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