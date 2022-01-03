Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Samar Dadgar biyografi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile olaylı boşanmasının ardından yeni aşkıyla paylaşım yaptı ve hemen sevgilisi ile ilgili bilgiler de araştırma konusu oldu. Deniz, sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koymayı ihmal etmedi, işte detaylar...
ÖZCAN DENİZ'İN SEVGİLİSİ SAMAR DADGAR KİMDİR?
İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında.
ÖZCAN DENİZ KİMDİR?
19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğdu, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir. Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir. 1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaparken artık Aydın'da tanınan ve aranılan orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahne çalışmaları gelmiştir. Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 yılında İstanbul'a gelip, 1989 yılında Almanya'ya gitmiştir. Orada da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar; Münih'te keşfetmişlerdir.
İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yapmış ve "Yine Ağlattın Beni" isimli albümünü piyasaya çıkarmıştır. 1993 yılında yaptığı "Meleğim" adlı albüm ile şöhreti yakalamıştır. 1994 yılında "Beyaz Kelebeğim" albümünü çıkarmıştır.
Ardarda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün "Ona Sevdiğimi Söyle" adlı filminde oynayarak, sinema ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiştir.