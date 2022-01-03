Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Samar Dadgar biyografi…

1995 yılında vatani görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında "Yalan mı" albümü ile müthiş bir dönüş yapmış ve aynı yıl "Yalan mı" adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluşmuştur. Bir taraftan kendi öykülerini yazmak ve bunları hayata geçirmek en büyük arzusuyken bir taraftan da müzikal yolculuğuna devam ediyordu.

Sırasıyla "Çoban Yıldızı", "Aslan Gibi", "Leyla", "Ses ve Ayrılık", "Hediye" albümlerini çıkarmış, 2009 yılında son albümü "Sevdazede" isimli albümünü çıkarmıştır.

Mercan Dede'nin Su ve 3 Hürel Şarkıları albümlerinde birer şarkıyla yer almıştır.

Halen her sene bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Böbrek Vakfı, TOÇEV" Yaşasın Okulumuz", Kızılay dışında bu yıl; Coca Cola Türkiye ve WWF "Herşey Değişir" işbirliği ile "Bafa' ya Su, Ege' ye Bereket" projesi için hazırlanan ve tüm dünyada yayınlanan şarkısının Türkçe versiyonunu Özcan Deniz, Pamela ve Fuat ile birlikte seslendirmektedir.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk da onun için vaz geçilmez bir tutku olmuştur. 1999 yılında öyküsünü kendisinin yazdığı "Aşkın Dağlarda Gezer" adlı dizi ile tekrar televizyon izleyicileri ile buluşmuştur. 2002 yılında efsane dizi "Asmalı Konak" ile müzikte yakaladığı başarılı kariyeri, oyunculukta da yakalamıştır. 2004 yılında "Haziran Gecesi", 2007 yılında "Kader", 2008 yılında "Aşk Yakar" adlı projelerde yer almıştır. Bu yıl ise "Samanyolu " adlı dizi ile televizyon izleyicilerinin evlerine konuk olmuştur.

Müzik ve televizyon dizileri çalışmaları ile birlikte, sinema filmi çalışmaları da devam etmektedir. 1994 de çektiği "Ona Sevdiğimi Söyle" den sonra 2002 yılında "Kolay Para", 2003 yılında "O Şimdi Asker", "Asmalı Konak - Hayat", 2004 yılında öyküsü kendisine ait "Neredesin Firuze", 2006 yılında "Keloğlan Kara Prense Karşı", 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği "Mevlana Aşkın Dansı" adlı belgesel ile sinema severlerle buluşmuştur.

Halen her ay Türkiye ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde konser çalışmalarına devam etmektedir.

Özcan Deniz,2011 Şubat ayında vizyona giren, "Ya Sonra" isimli senaryosunu üstlendiği filmde bu kez oyunculuğunun dışında yönetmen kimliği ile sevenleriyle buluşmuştur. 2012 yılında 11.Albümü Bi' Düşün ile müzik hayatına devam ederken son olarak Yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Araf filminde kamyon şoförü Mahur karakterini üstlenmiştir. Yine yönetmenliğini üstlendiği 2. sinema filmi Evim Sensin ile 2 Kasım'da sevenleriyle buluşmuştur.