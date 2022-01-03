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    • Magazin
    • 03.01.2022 19:21
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    • 03.01.2022 19:32
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    Koronavirüse yakalanan Erdal Özyağcılar hayranlarını korkuttu! İşte Erdal Özyağcılar’ın sağlık durumu...

    Koronavirüse yakalanan Erdal Özyağcılar hayranlarını korkuttu! Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu, Instagram hesabında bir açıklamada bulundu ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte koronavirüse yakalanan Erdal Özyağcılar’ın sağlık durumu...

    Hayranlarını korkuttu! İşte sağlık durumu..

    Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme de yapan Özyağcılar, hiçbir belirti taşımadığını belirterek iyi olduğunu dile getirdi.

    Özyağcılar, "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... " ifadelerini kullandı.

    SEYİRCİLERİNE DE SESLENDİ
    Erdal Özyağcılar, başrolünü üstlendiği bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini de duyurdu.
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        Haberler Magazin Koronavirüse yakalanan Erdal Özyağcılar hayranlarını korkuttu! İşte Erdal Özyağcılar’ın sağlık durumu...
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