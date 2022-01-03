Koronavirüse yakalanan Erdal Özyağcılar hayranlarını korkuttu! İşte Erdal Özyağcılar’ın sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme de yapan Özyağcılar, hiçbir belirti taşımadığını belirterek iyi olduğunu dile getirdi.