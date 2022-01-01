Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak? Survivor 2022 tarihi belli oldu! Survivor All Star kadrosunda kimler var? Gönüllüler...

2022 Survivor yarışması için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alacak isimler netleşti ve beklenen fragman da yayımlandı. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu 2022 Survivor All Star kadrosundan tanıtım geldi. İşte, Ünlüler ve gönüllüler...
SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz