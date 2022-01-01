Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak? Survivor 2022 tarihi belli oldu! Survivor All Star kadrosunda kimler var? Gönüllüler...

2022 Survivor yarışması için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alacak isimler netleşti ve beklenen fragman da yayımlandı. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu 2022 Survivor All Star kadrosundan tanıtım geldi. İşte, Ünlüler ve gönüllüler...