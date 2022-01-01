Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2022 ATV yayın akışı!

Ekranların fenomen dizisi Kardeşlerim hakkında araştırmalar hız kazandı. Yurt genelinde sevilen diziler arasında yer alan Kardeşlerim'in yeni bölümünü ekranda göremeyen izleyiciler sbebeini araştırmaya başladı. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Ocak 2022 ATV yayın akışı!
KARDEŞLERİM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam 1 Ocak 2022'nin resmi tatil olması nedeniyle 8 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)