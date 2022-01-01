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    • Magazin
    • 01.01.2022 17:31
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    • 01.01.2022 17:31
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    Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2022 ATV yayın akışı!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam yayın akışında yer almadı. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünü büyük bir heyecanla bekleyenler ekranlarda göremeyince nedenini araştırmaya başladı. Bu gelişmeler üzerine dizinin fanatikleri, Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1 Ocak 2022 ATV yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? 1 Ocak 2022 ATV yayın akışı!

    Ekranların fenomen dizisi Kardeşlerim hakkında araştırmalar hız kazandı. Yurt genelinde sevilen diziler arasında yer alan Kardeşlerim'in yeni bölümünü ekranda göremeyen izleyiciler sbebeini araştırmaya başladı. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Ocak 2022 ATV yayın akışı!

    KARDEŞLERİM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam 1 Ocak 2022'nin resmi tatil olması nedeniyle 8 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanacak.

    ATV YAYIN AKIŞI

    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
    22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
    00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

        KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

        Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır.

        Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.
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        Haberler Magazin Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2022 ATV yayın akışı!
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