Ne beklediler ne buldular! Masterchef'te Dilara Emir Sergen bombası patladı izleyici şıp diye yakaladı! Emir Elidemir... 15 Ocak'ta, yerini Survivor 2022 All-Star'a bırakacak olan Masterchef'te her yeni bölüm heyecan seviyesi giderek artıyor. Şampiyonluk için ter döken yarışmacılar ne var ne yok tüm hünerlerini sergiliyor. Masterchef'in önceki gün yayınlanan bölümüne Masterchef 2020 yarışmacıları konuk oldu. 10 bin TL'lik hediye çeki için ter döken ekipler neden Masterchef yarışmacısı olduklarını kanıtlarken bazı detaylar da izleyicilerinden gözünden kaçmadı.