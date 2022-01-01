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    • Magazin
    • 01.01.2022 12:57
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    • 01.01.2022 12:57
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    Ne beklediler ne buldular! Masterchef'te Dilara Emir Sergen bombası patladı izleyici şıp diye yakaladı! Emir Elidemir...

    TV 8'in fenomen yarışma programı Masterchef'te geri sayım sürüyor. Son 6'lı şampiyon olmak için, izleyici de şampiyonu göre bilmek için sabırsızlıkla bekliyor. Artık bir Masterchef klasiği haline gelen son hafta etkinlikleri kapsamında önceki gün Masterchef 2020 sezonunun yarışmacıları konuk oldu stüdyoya. 2021 yarışmacılarına eşlik eden eski yarışmacılar hünerlerini bir kez daha gösterdi izleyicilere. Ancak hem yarışma esnasında hem de yarışma sonrasındaki bazı detaylar, dikkatli izleyicilerinden gözünden kaçmadı. İşte detaylar...

    Masterchef’te Dilara Emir Sergen bombası patladı

    Ne beklediler ne buldular! Masterchef'te Dilara Emir Sergen bombası patladı izleyici şıp diye yakaladı! Emir Elidemir... 15 Ocak'ta, yerini Survivor 2022 All-Star'a bırakacak olan Masterchef'te her yeni bölüm heyecan seviyesi giderek artıyor. Şampiyonluk için ter döken yarışmacılar ne var ne yok tüm hünerlerini sergiliyor. Masterchef'in önceki gün yayınlanan bölümüne Masterchef 2020 yarışmacıları konuk oldu. 10 bin TL'lik hediye çeki için ter döken ekipler neden Masterchef yarışmacısı olduklarını kanıtlarken bazı detaylar da izleyicilerinden gözünden kaçmadı.

    MasterChef'te 2020 senesinin yarışmacılarından Serhat, Ayyüce, Emir, Barbaros, Özgül ve Sefa stüdyoya geldi. Yarışmacılar 2021 ekibi ile eşleşerek yemek yaptılar.

    İlgiyle takip edilen ve son 6 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de geçen sezon yarışmacılarından Serhat, Ayyüce, Emir, Barbaros, Özgül ve Sefa stüdyoya geldi. Eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar, çekecekleri kura ile eşleşti. Sefa - Burcu, Ayyüce - Tahsin, Serhat - Sergen, Emir - Dilara, Barbaros - Hasan, Özgül - Eren şeklinde eşleşen yarışmacılar, ödül oyunu için renk renk önlükleri giydi.

        İkişerli olarak tezgahların arkasına geçecek yarışmacılar, şeflerin verdiği malzemeler ile kusursuz tabak çıkarmaya çalıştı. Şeflerin kararı ile MasterChef'te ödül oyununu kazanan Barbaros ve Hasan ikilisi oldu. Ödülleri 10'ar bin liralık hediye çeki oldu.

        Dilara Başaran ile Emir Elidemir'in eşleşmesi ise oldukça ilginç olaylara sahne oldu. Dilara Başaran, konuk yarışmacı ile tartışarak yine bir ilke imza attı. Yarışmanın başından beri hemen hemen herkesle tartışma yaşayan, sürekli gergin ve agresif tavırları ile dikkat çeken Dilara Başaran'ın, konuk yarışmacı Emir Elidemir ile de sıkıntı yaşadığı iddia edildi. Emir'e sık sık talimatlarda bulunan ve sesini yükselterek konuşan Dilara, Emir Elidemir'e oldukça zor anlar yaşattı.

        Hatta Dilara Başaran'ın ısrarı sonucu, kazanmaları muhtemel olan tabağı bile kaybeden ikili hakkında sosyal medya fenomeni Ata Benli'den flaş bir iddia geldi. O da Emir Elidemir'in paylaşımında detay...

            Masterchef'e katıldığı bölümden hem kendisinin hemde Dilara Başaran'la olduğu fotoğrafları paylaşan Emir Elidemir'in, Dilara Başaran'ı etiketlememesi Ata Benli'nin gündeminde yer aldı. Bir diğer pürüzün ise Sergen Özen ile Serhat Doğramacı arasında olduğu iddia edildi.

            Yarışmanın bir diğer ikilisi ise Sergen Özen ve Serhat Doğramacı'ydı. Masterchef 2020'ye 'basit bir şekilde herkesi eleyerek şampiyom olacağım' iddiasıyla giren ve dediğini yapan Serhat Doğramacı'nın, bu sezondan Emre Büber'i desteklediği biliniyor. Tabi Sergen Özen'in, Emre Büber'le arasının iyi olmadığı da bilinen bir gerçek.

            Sergen Özen'in, bölüm sonrası Instagram'ından yaptığı paylaşım kafaları hayli karıştırdı. Bölüme katılan tüm eski Masterchef yarışmacılarını 'tanışmak güzeldi' notuyla etiketleyip, paylaşan Sergen Özen'in etiketlemediği tek bir isim vardı. O da şampiyon Serhat Doğramacı. Bu paylaşım sonrasında Sergen Özen ile Serhat Doğramacı arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.

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