Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar ne iş yapıyor? Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

YASEMİN SAKALLIOĞLU'NUN EŞİ BURAK YIRTAR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu ve BurakYırtar ile evlendi.

Hakkında pek fazla detay bulunmayan Burak Yırtar, Elazığ doğumlu ve mesleği yönetmenliktir. Anadolu Üniversitesi mezunudur. Yırtar, "Vay Başıma Gelenler", "Babam ve Ailesi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Acı Aşk", "Umutsuz Ev Kadınları", "Sihirli Annem", "Sevdaluk", "Lale Devri" gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, "Vay Başıma Gelenler", "Şen Yuva", "Bir Bulut Olsam", "Kuzey Rüzgarı" gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.