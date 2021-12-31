Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kimdir, mesleği ne iş yapıyor? Çiftin çocukları...

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı bu akşam ünlü yağmuruna tutuldu. Yılbaşı özel programında kimler var kimler! Oyuncular, şarkıcılar, eski futbolcular... Konuklar arasında yer alan Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kimdir, mesleği ne iş yapıyor? Çiftin çocukları var mı? İşte yanıtları...