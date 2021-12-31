Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kimdir, mesleği ne iş yapıyor? Çiftin çocukları...

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı bu akşam ünlü yağmuruna tutuldu. Yılbaşı özel programında kimler var kimler! Oyuncular, şarkıcılar, eski futbolcular... Konuklar arasında yer alan Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kimdir, mesleği ne iş yapıyor? Çiftin çocukları var mı? İşte yanıtları...
SABRİ SARIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Sabri Sarıoğlu 1984 Samsun doğumludur. Ailesi 1990 yılında İstanbul'a yerleştikten sonra 11 yaşında amatör takımlarda futbol oynamaya başlamıştır. 1999 yılında ise Galatasaray altyapı seçmelerine katılmıştır.
Milli Takımla birlikte Galatasaray Spor Kulübünde ter döken Sarıoğlu, 2002'de Galatasaray formasını giymeye başlamıştır.
Kariyeri boyunca toplam 43 kez Türkiye A Milli takım formasını giymiş ve 2 gol atmıştır. Galatasaray forması altında 5 lig şampiyonluğu yaşayan Sabri Sarıoğlu İstanbul'da dünyaya gelmiştir, aslen ise Çarşamba İlçesi Samsun'ludur.
2017 sezonunda Göztepespor takımına transfer olmuştur. Ayrıca aynı sene içerisinde İstanbul Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde Optik Optik isimli bir gözlükçü dükkanı açarak ticaret hayatına atılmıştır. Daha öncede bir cafe açtığı bilinmektedir.