Ozan Akbaba eşi Buket Arıkan mesleği ne, ne iş yapıyor? Ozan Akbaba kimdir, hangi dizilerde oynadı? Çiftin çocukları...

OZAN AKBABA'NIN EŞİ BUKET ARIKAN KİMDİR?

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde doğan Ozan Akbaba meslek olarak uygulayıcı yapımcı yada yapımcı olarak hayatına devam etmektedir. Geçmişte bir çok film şirketinde çalışan Buket Arıkan Akbaba, son olarak MGX Film şirketinde çalışmaktadır ve bu film şirketi "Virtual Production" Türkçesi ile "Sanal Prodüksiyon" olarak bilinen farklı mekanlarda çekilmesi gereken sahnelerin, tek bir ortamda sanal bir mekana yüksek çözünürlüklü görüntülerin yerleştirilmesi ile çekilebilme imkanı tanıyan bir sistem ve Türkiye'de bir ilk olarak 2021 yılında hayata geçen bir film şirketidir.

Buket Arıkan Akbaba özel hayatında ise EDHO'nun İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba ile evlidir ve bu evliliklerinden bir erkek çocuğu vardır. Ozan Akbaba ile Buket Arıkan 2012 yılında bir korku filminin gösteriminde tanıştı. Bu tanışma sonrası ilişki ilerliyor, 23 Haziran 2017 tarihinde nişanlanan çift, arayı çok uzatmadan 1 Temmuz 2017 yılında evleniyor. Tarihler 13 Temmuz 2018 yılını gösterdiğinde ise adını Ozan Ali koydukları erkek evlatlarına kavuşuyorlar.