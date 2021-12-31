Star TV canlı yayın linki! 31 Aralık Cuma İBO Show canlı yayın izle... İBO Show yılbaşı 2022 konukları kimler?

Star TV'nin bugünkü yayın akışında İBO Show yılbaşı 2022 özel programı yer alıyor. Milyonlarcak işi bu yılbaşını evinde TV izleyerek geçirecek. Bir çok kişi İbrahim Tatlıses'in programına katılacak konukları merak ediyor. İBO Show yılbaşı 2022 konukları belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında İBO Show yılbaşı 2022 konukları kimler? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte İBO Show'un programında sevilen şarkıları seslendirecek sanatçılar ve STAR TV canlı yayın linki...
İBO SHOW YILBAŞI 2022 KONUKLARI KİMLER?
İBO Show'un yılbaşı özel programına oğlu İdo Tatlıses'te katılacak. İşte diğer konuklar;
Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Oryantal Didem
STAR TV CANLI YAYIN LİNKİ
İBO Show'u izlemek isteyenler Star TV canlı yayın linkini araştırıyor. Aşağıdaki linkten Star TV'yi canlı izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
İBRAHİM TATLISES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İbrahim Tatlıses (d. 1 Ocak 1952, Şanlıurfa), ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.
Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.
1952'de Urfa'da - kendi tabiriyle bir mağarada - ciğerci Ahmet Tatlı'yla karısı Leyla'nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası Arap, annesi Kürt Kökenlidir. Zaman zaman etnik kimliği ilgili olarak kendisi farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses "Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamıştır.