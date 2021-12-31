Elmira Dans Grubu kimlerden oluşuyor? Elmira Dans Grubu üyeleri kimlerdir? Elmira Dans Grubu ne zaman kuruldu?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programına bu akşam özel konuklar geliyor. Yılbaşı gecesinde konuk olarak Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun geliyor. Konuklardan Elmira Dans Grubu hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Peki; Elmira Dans Grubu dansçıları kimlerdir? Elmira Dans Grubu ne zaman kuruldu? İşte yanıtları...
ELMİRA DANS GRUBU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Elmira Dans Grubu üyeleri arasında bir döneme damga vuran Mezdeke grubunun dansçılarından Dilek Maltepe bulunuyor.
ELMİRA DANS GRUBU NE ZAMAN KURULDU?
2019'da yeni bir dans grubu kuran Maltepe grubun eğitmenliğini de yapıyor.
'Elmira' adlı dans grubunda toplamda 3 kişi yer alıyor.
ELMİRA DANS GRUBU ÜYELERİ KİMLERDİR?
Fatoş Çinkitaş'ın 1994'te kurduğu Mezdeke Grubu'nun üyeleri Aynur Kanbur, Dilek Maltepe ve Nadya Şeker'dir.