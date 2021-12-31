SERKAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serkan Kaya 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitimini tamamlayıp askere gittikten sonra İstanbul'a gelen Kaya, 2001 yılında ilk albümünü çıkardı. Daha sonra albüm çalışmasına ara veren sanatçı söz ve beste çalışmalarına yoğunlaştı. 2011'de 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' adlı albümüyle müzik piyasasında 'bitti' denilen arabesk müziğe yeni bir bakış açısı getirdi.

Yaptığı müziği 'Modern Arabesk' olarak tanımlayan Serkan Kaya, bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de kendisi yazdı. 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' albümünün çıkış şarkısı olan 'Sevemiyorum' şarkısına klip çeken Serkan Kaya, daha sonra 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' ve 'Zor Bela' adlı şarkılarını kliplendirdi. Bu süre zarfında Türkiye'nin bir çok şehrinde konser veren Serkan Kaya, arabesk müzik formatına aykırı mekanlarda da 'Arabesk Geceleri' konseptini sokarak bir ilki başardı ve büyük bir beğeni kazanarak Arabesk müzikte yeni bir çığır açtı.