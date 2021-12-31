ATV'nin ilgi ile takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki yılbaşı özel programına Serkan Kaya konuk oluyor. Programı izleyenler Serkan Kaya hakkında araştırmalara koyuldu. 1978 doğumlu olan Kaya aslen Sivaslıdır. Ünlü türkücü 2013 yılında Ayşegül Kalfa ile dünyaevine girmiştir. Peki Serkan Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa ne iş yapıyor? Çiftin çocukları var mı? İşte cevapları...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?
*Serkan Kaya
*Ferman Akgül
SERKAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Serkan Kaya 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitimini tamamlayıp askere gittikten sonra İstanbul'a gelen Kaya, 2001 yılında ilk albümünü çıkardı. Daha sonra albüm çalışmasına ara veren sanatçı söz ve beste çalışmalarına yoğunlaştı. 2011'de 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' adlı albümüyle müzik piyasasında 'bitti' denilen arabesk müziğe yeni bir bakış açısı getirdi.
Yaptığı müziği 'Modern Arabesk' olarak tanımlayan Serkan Kaya, bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de kendisi yazdı. 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' albümünün çıkış şarkısı olan 'Sevemiyorum' şarkısına klip çeken Serkan Kaya, daha sonra 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' ve 'Zor Bela' adlı şarkılarını kliplendirdi. Bu süre zarfında Türkiye'nin bir çok şehrinde konser veren Serkan Kaya, arabesk müzik formatına aykırı mekanlarda da 'Arabesk Geceleri' konseptini sokarak bir ilki başardı ve büyük bir beğeni kazanarak Arabesk müzikte yeni bir çığır açtı.
3 yıllık bir çalışmanın ardından 16 Mart 2015'te 'Gönül Bahçem' albümü ile müzik sektöründe 'Arabesk Müziğin Yeni Starı' olarak gösterildi. Türkiye'de 'Arabesk' müziği tekrardan canlandıran Serkan Kaya, 'Gönül Bahçem' albümü ile en çok satanlar listesinde yer aldı. Serkan Kaya, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştı.
SERKAN KAYA'NIN ALBÜMLERİ
2000 - Senden Sonra Ben
2011 - Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?
2015 - Gönül Bahçem
2017 - Miras
SERKAN KAYA'NIN EŞİ AYŞEGÜL KALFA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
Ayşegül Kalfa, arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya ile 2017 yılının Temmuz ayında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten 2 oğlu var. Serkan Kaya verdiği bir röportajda aile hayatına önem verdiğini belirtmişti.