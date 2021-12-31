Survivor Nisa'dan acı haber geldi 2022 hayallerine giderken nabız bitti! Nisa Bölükbaşı cephesi böyle duyurdu Survivor All-Star...

Survivor Nisa'dan acı haber Survivor 2022'ye gitmesi beklenirken nabız bitti! Nisa Bölükbaşı cephesi böyle duyurdu All-Star... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Survivor 2022 All-Star'a gideceği açıklanan Nisa Bölükbaşı'nın uzun süredir sesi çıkmıyordu. Acı gerçek bu paylaşımla ortaya çıktı.
Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu.
Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.