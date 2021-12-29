Oya İloğulları bavulunu hazırladı Sivrihisar'a geliyor! Reklam güzeli ilk kez Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapacak!

TRT1'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Diziye son zamanlarda üst üste yeni oyuncular dahil oluyor. Son olarak Cem Kurtoğlu gelmişti. Kurtoğlu'dan sonra Oya İloğulları'nın Elvan karakteriyle diziye katılacağı ortaya çıktı. Gönül Dağı dizisi yılbaşı tatili kapsamında 1 Ocak'ta ekrana gelmeyecek. Yılbaşı sonrası yayınlanacak yeni bölümde İloğulları dizide boy gösterecek.
GÖNÜL DAĞI'NDA YENİ YÜZ!
Gönül Dağı'na yeni bir isim katıldı.
Daha önce reklam filmlerinde rol alan ve müzikle de ilgili olan Oya İloğulları fenomen diziye 'yörük kızı Elvan' rolüyle giriş yapacak.
22 yaşında Anadolu Üniversitesi öğrencisi ilk kez bir dizide oyunculuk deneyimi elde edecek.
Sosyal medyada 2.218 takipçi sayısı bulunan genç oyuncunun yeni bölümlerde fırtınalar estireceği konuşuluyor.
OYA İLOĞULLARI KİMDİR?
Oya İloğulları 1999 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde oyunculuk eğitimleri alan Oya İloğulları sektöre reklam filmlerinde yer alarak girmiş ve ekran ışığı ile çok beğenilmiştir.
İlk kez Gönül Dağı dizisi ile oyunculuk deneyimi yaşayacak olan Oya İloğulları Köprü film tarafından keşfedilen genç bir yetenektir. Gönül Dağı yönetmeni Yahya Samancı'dan da deneme çekimlerinde tam not almıştır.
GÖNÜL DAĞI ELVAN KİMDİR?
Yörük Kızı Elvan'nın Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ile partner olması bekleniyor. 20'li yaşların başında olan Elvan okuma yazma bilmeyen ancak temiz kalbi ile Ramazan'ın dikkatini çekmeyi başarıyor.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Gönül Dağı her hafta Cumartesi günleri TRT 1 ekranların yayınlanıyor. Ancak yılbaşı dolayısıyla dizi bu hafta yayınlanmayacak. Yeni bölüm haftaya Cumartesi günü ekrana verilecek.
Gönül Dağı dizisinin yanı sıra Teşkilat da bu hafta yayınlanmayacak.