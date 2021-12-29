Mete Gazoz'un sevgilisi kim, mesleği ne? Melike Ayvaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İnstagram hesabı...

METE GAZOZ KİMDİR?

1999 yılında doğdu. Babası, eski milli okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi.

Okçulukta ilk uluslararası başarısını, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazandı.

2019'da Forbes Dergisi'nin Türkiye için düzenlemiş olduğu "30 altı 30" programı çerçevesinde "30 altı 30" gençlik kulübüne seçildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. Bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. Finalde, İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.