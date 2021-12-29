Mete Gazoz'un sevgilisi kim, mesleği ne? Melike Ayvaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İnstagram hesabı...

Türk olimpik okçu Mete Gazoz spor alanındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Milli sporcu GQ ödül törenine kız arkadaşı Melike Ayvaz ile katılınca yer yerinden oynadı. Törene damga vuran Ayvaz'ın güzelliği herkesi büyüledi. Peki; Mete Gazoz'un sevgilisi kim, mesleği ne? Melike Ayvaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram hesabı ne? soruları gündemde yer alıyor.
METE GAZOZ SEVGİLİSİ KİM?
Mete Gazoz'un sevgilisinin adı Melike Ayvaz'dır. Genç şampiyon spor hayatı gibi aşk hayatıyla da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde GQ ödül törenine birlikte katılan çift çok beğenildi.
Melike Ayvaz grafik tasarımla uğraşıyor.
Eserlerinde sevgilisine de yer veriyor.
Ayvaz'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Mete Gazoz hemen yorum yaptı. İşte o paylaşım ve Gazoz'un dikkat çeken o yorumu;
METE GAZOZ KİMDİR?
1999 yılında doğdu. Babası, eski milli okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi.
Okçulukta ilk uluslararası başarısını, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazandı.
2019'da Forbes Dergisi'nin Türkiye için düzenlemiş olduğu "30 altı 30" programı çerçevesinde "30 altı 30" gençlik kulübüne seçildi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. Bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. Finalde, İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.